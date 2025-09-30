Ντουράντ για Σενγκούν: «Κάνει τα πάντα»

Ο Κέβιν Ντουράντ παρακολούθησε το φετινό Ευρωμπάσκετ και τις προσπάθειες του Άλπερεν Σενγκούν και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον νεαρό συμπαίκτη του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη Media Day των Ρόκετς:

«Έχω παίξει με αρκετούς σπουδαίους ψηλούς. Άλλοι είναι καλοί ρολίστες μαρκάροντας ή παίζοντας στο post, που κάνουν σκριν, μπλοκάρουν ή τελειώνουν τις φάσεις πάνω από τη στεφάνη.

Ο “Άλπι” μπορεί να τα κάνει όλα αυτά από λίγο κι ακόμα περισσότερα! Μπορεί να χειριστεί την μπάλα, επίσης, ως γκαρντ από την περιφέρεια.

Είναι πάντα καλό όταν παίζεις σε τέτοια τουρνουά (σ.σ για το Ευρωμπάσκετ). Είναι ένα σκληρό είδος μπάσκετ. Έχει πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Πρέπει πραγματικά να παίξεις στο μισό γήπεδο. Αυτό σε κάνει καλύτερο παίκτη. Νομίζω πως μπαίνοντας στην πέμπτη του σεζόν και έχοντας ήδη παίξει στα playoffs, σε κάνουν πιο καλό και γεμάτο αυτοπεποίθηση παίκτη».