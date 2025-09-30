Ξεκάθαρος ο Ντόντσιτς: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα»

Ο Λούκα Ντόντσιτς ξεκαθάρισε πως ο στόχος του για τη νέα σεζόν είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για την πρώτη του ολόκληρη σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Σλοβένος αστέρας σε δηλώσεις του τόνισε πως στόχος του είναι να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της pre-season, ώστε να γνωρίσει τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «ESPN»:

«Νιώθω υπέροχα. Προσθέσαμε μερικά κομμάτι, αρκετοί παίκτες έμειναν. Αρχικά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το καμπ, για το ότι θα προπονηθώ με αυτούς τους παίκτες. Δεν είχα επιλογή πέρσι, οπότε αυτό είναι το πρώτο, αλλά νιώθω πολύ καλά για αυτό το γκρουπ.

Ο στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Η pre-season είναι πολύ σημαντική για εμένα, για την ομάδα. Να γνωριστούμε, αυτό αρέσει σε όλους. Στην προπόνηση επιτρέπεται να κάνουμε λάθη. Για αυτό υπάρχουν οι προπονήσεις. Ανυπομονώ να βγω στο παρκέ με όλους».