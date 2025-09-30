Λεμπρόν: «Δεν ανησυχώ για τα συμβόλαια - Δεν περιμένω τον Μπράις, η καριέρα μου έχει το δικό της χρονοδιάγραμμα»

Στη Media Day των Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στο μέλλον του, τονίζοντας πως δε σκέφτεται ούτε το συμβόλαιό του ούτε τον Μπράις.

Κατά τη διάρκεια της Media Day των Λος Άντζελες Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στο μέλλον του. Ο «Βασιλιάς» δήλωσε πως είναι πολύ ενθουσιασμένος που θα μπει στην 23η αγωνιστική του και τόνισε πως δεν σκέφτεται το συμβόλαιό του.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι δεν περιμένει τον Μπράις στο ΝΒΑ, καθώς η καριέρα του έχει το δικό της χρονοδιάγραμμα.

«Δεν ανησυχώ για τα συμβόλαια» απάντησε χαρακτηριστικά για το γεγονός πως βρίσκεται στον τελευταίο του χρόνο με τους «Λιμνανθρώπους», ενώ αργότερα, όταν ρωτήθηκε για τον γιο του, Μπράις, είπε: «Δεν περιμένω τον Μπράις, η καριέρα μου έχει το δικό της χρονοδιάγραμα».