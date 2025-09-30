Ζουρνατσίδης: «Στόχος του Προμηθέα να δούμε άλλα δύο δικά του παιδιά στην Εθνική ομάδα»

Ο General Manager του Προμηθέα, Τέλης Ζουρνατσίδης σχολίασε το Super Cup, τους στόχους σε GBL και BCL, ενώ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή των νεαρών παικτών στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε στο WebRadio της EOK...

Για την ισχυρή χρησιμοποίηση των νεαρών Ελλήνων στα δύο ματς του Σούπερ Καπ: «Σαφώς ήταν μια εικόνα για το ευρύ κοινό. Για εμάς αυτό είναι μια καθημερινότητα. Με τις συζητήσεις που έκανα με τους ανθρώπους της ομάδας αλλά και με τον κόουτς αργότερα, αυτό είναι η προτεραιότητά μας, η καθημερινότητά μας, αυτό με το οποίο έχουμε αποφασίσει “να ζήσουμε και να πεθάνουμε” αγωνιστικά. Είναι διττός ο στόχος. Ο ένας είναι να μείνει ο Προμηθέας όσο το δυνατόν ψηλότερα μπορεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά αυτό που πραγματικά μάς ενδιαφέρει είναι να είναι μια χρονιά που θα δοθεί πολύς και ουσιαστικός χρόνος σε όλα τα νέα παιδιά και τους Έλληνες παίκτες που έχουμε. Στους 16 καλαθοσφαιριστές που απαρτίζουν το ανδρικό μας, εκτός από τους 6 Αμερικάνους οι υπόλοιποι 10 είναι κάτω των 23 ετών, πράγμα που δείχνει πως δεν είναι θεωρητικό αυτό που λέμε, αλλά πρακτικό. Αυτό φάνηκε και στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά και στα παιχνίδια του Σούπερ Καπ».

Για την προσέγγιση του Προμηθέα σχετικά με τους νεαρούς αθλητές: «Δεν είναι ρομαντική, είναι ωμά ρεαλιστική η προσέγγισή μας, γιατί χρειάζεται η επόμενη γενιά Ελλήνων παικτών. Τη χρειάζεται και ο Προμηθέας και το ελληνικό μπάσκετ και οι Εθνικές ομάδες. Θα πρέπει να δώσουμε βήμα στους νέους παίκτες. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ, έχω κουραστεί να ακούω ανθρώπους να λένε στην αρχή της χρονιάς πως θα δώσουν χρόνο στα νέα παιδιά και αυτό να διαψεύδεται κατά τη διάρκεια της σεζόν, κυρίως όταν έρθει ένα αποτέλεσμα άσχημο ή όταν ενδιαφέρονται για τη νίκη. Είναι κάτι το οποίο εμείς είμαστε πολύ αποφασισμένοι να το κάνουμε και να το κάνουμε συντεταγμένα και σωστά. Όλοι οι προπονητές της ανδρικής ομάδας και οι προπονητές του προγράμματος “ΝΟΥΣ” είναι συντεταγμένοι σε αυτήν τη διαδικασία. Στο πώς θα βοηθήσουμε τους νέους παίκτες ατομικά και πώς θα τους εντάξουμε στη διαδικασία του επαγγελματικού μπάσκετ».

Για τους στόχους του Προμηθέα στο φετινό Basketball Champions League: «Νομίζω ότι, πέραν από τους δύο “αιωνίους”, οι ευρωπαϊκές πορείες είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος που βάζουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί η διάκριση στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η ευρωπαϊκή διάκριση είναι πολύ σημαντική και δε μπορεί να μας αφήσει καθόλου αδιάφορους. Και στο κομμάτι της εκπαίδευσης των νεαρών αθλητών είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν εικόνες και να είναι αγωνιστικοί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάτω από αυτά τα πλαίσια θα προσεγγίσουμε τα ματς του BCL, που είναι ακόμα πιο ισχυρό πρωτάθλημα πλέον. Υπάρχουν πολύ σημαντικές ομάδες πλέον. Θα προσεγγίσουμε την όλη διαδικασία πολύ σοβαρά και με πρώτο βήμα το να καταφέρουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ναι μεν υπάρχει έντονα το αναπτυξιακό πρόγραμμα στο κεφάλι μας, αλλά και οι νεαροί αθλητές πρέπει να μάθουν να κερδίζουν και να είναι ανταγωνιστικοί. Όλα αυτά τα προσφέρει απλόχερα η συμμετοχή στο BCL».

Για τους φετινούς στόχους στην GBL: «Φέτος υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η συμμετοχή πολλών νεαρών αθλητών. Η Το δεύτερο είναι πως πολλές ομάδες παρουσιάζονται πολύ ενισχυμένες φέτος, δε βρίσκεις “αδύναμους κρίκους”. Θα περιμένουμε να δούμε τις επιδόσεις των ομάδων στους επίσημους αγώνες. Υπάρχουν πολύ ισχυρές ομάδες και πολύ δυνατά ρόστερ, κάτι που κάνει σαφώς δυσκολότερη τη δουλειά σε σχέση με πέρυσι. Παρ’ όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να πιστεύουμε πως η ομάδα μας θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Ξεκινάμε με ένα πολύ δύσκολο ματς. Υπάρχει απεριόριστος σεβασμός στην ομάδα του Ηρακλή. Θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, αλλά καλύτερα να μπούμε απ’ την αρχή στα “βαθιά” έτσι ώστε να συνηθίζουμε και να προετοιμαζόμαστε για το υπόλοιπο της σεζόν».

Για τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Λιμνιάτη: «Πρώτα απ’ όλα, μιλάμε για ένα “διαμάντι” του ελληνικού αθλητισμού, είτε ως παίκτης που είχε μια εξαιρετική και σπουδαία καριέρα, είτε ως άνθρωπος και προπονητής. Το προσόν που μας προσέλκυσε για να προχωρήσουμε μαζί του ήταν η γνώση του σχετικά με τους νέους αθλητές και που το έκανε πράξη πέρυσι στο Περιστέρι. Δεν είναι τυχαίο που είναι στην ομάδα μας. Η επιλογή και σε αυτό το κομμάτι έγινε πολύ στοχευμένα».

Για το με τι θα ήταν ικανοποιημένος στο τέλος της σεζόν: «Να έχουμε άλλους δύο αθλητές στην Εθνική ομάδα. Φέτος είχαμε δύο και θέλουμε να τους κάνουμε τέσσερις. Επειδή τα παιδιά τα βλέπουμε πολύ καιρό, μπορούμε να πούμε ότι κράτησαν πολύ υψηλό επίπεδο στην προετοιμασία. Έχουν βέβαια πολύ δρόμο ακόμα και η καθημερινή μας δουλειά είναι να παραμένουν συγκεντρωμένα στο πνευματικό κομμάτι. Δεν είναι κάτι υπερφίαλο αυτό που λέω. Αν συμβεί αυτό, αν δηλαδή έχουμε διάκριση παιδιών σε ατομικό επίπεδο, όλη η ομάδα θα πάει μπροστά, οπότε αυτό “δένει” με τον αγωνιστικό στόχο στο σύνολο της ομάδας».