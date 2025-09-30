Οι Λέικερς υπέγραψαν τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ με two-way συμβόλαιο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υπέγραψαν τον γκαρντ Νικ Σμιθ Τζούνιορ με συμβόλαιο two-way . Αυτή ήταν η τελευταία διαθέσιμη θέση two-way στο ρόστερ τους.

Για να ανοίξουν θέση στο ρόστερ της προετοιμασίας, οι Λέικερς αποδέσμευσαν τον σέντερ Κάιλορ Κέλεϊ.

Ο Σμιθ είχε επιλεγεί αρχικά στον πρώτο γύρο του ντραφτ από τους Σάρλοτ Χόρνετς το 2023, στο νούμερο 27, προερχόμενος από το Πανεπιστήμιο του Άρκανσο. Πέρασε δύο σεζόν με τους Χόρνετς και έδειξε σημάδια ότι μπορεί να γίνει παίκτης ροτέισον στο ΝΒΑ όταν του δόθηκε περισσότερος χρόνος συμμετοχής την περσινή σεζόν.

Σε 60 αγώνες πέρσι, ο Σμιθ είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ. Όταν ξεκινούσε βασικός, ήταν ακόμα καλύτερος, με 13.3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 27 παιχνίδια ως βασικός. Έχει επίσης αγωνιστεί σε λίγα ματς στη G League, όπου έδειξε ακόμα πιο έντονα τις ικανότητές του στο σκοράρισμα, με μέσους όρους 22.3 πόντους και 4.4 ασίστ, σουτάροντας με 45.2% εντός πεδιάς και 43.3% στα τρίποντα σε επτά αγώνες μέσα σε δύο σεζόν.

Ο Σμιθ είναι ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων παίκτης, γνωστός για την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την ευχέρεια με την μπάλα στα χέρια, αλλά μπορεί να παίξει και off-ball. Με ύψος 1,96μ. (6’5”), έχει την ικανότητα να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των γκαρντ και είναι επίσης εκρηκτικός αθλητής, που μπορεί να γίνει καλός αμυντικός όταν είναι συγκεντρωμένος.

Ως πρώην επιλογή πρώτου γύρου, ο Σμιθ αναμένεται να έχει ισχυρό κίνητρο να αποδείξει ότι άξιζε την επιλογή του και έχει ήδη δείξει σοβαρές προοπτικές. Ξεχώρισε ιδιαίτερα σε έναν αγώνα προς το τέλος της σεζόν πέρσι, όπου σημείωσε 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με 6/9 τρίποντα κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διαθέτει ταλέντο, και οι Λέικερς θα προσπαθήσουν να το αξιοποιήσουν και να τον εξελίξουν σε σημαντικό μέλος της ομάδας για το μέλλον.