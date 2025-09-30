Χέσον: «Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό με τη Μύκονο»

Για τα συναισθήματά του και τους στόχους του μετά τη μεταγραφή του στη Μύκονο μίλησε ο Μάιλς Χέσον.

Ο 35χρονος Βρετανός διεθνής φόργουορντ και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο EuroBasket με την εθνική του ομάδα, στάθηκε στο τι μπορεί να προσφέρει στη Μύκονο και ποια είναι τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά.

Η Μύκονος, για τους περισσότερους, είναι συνώνυμη με τις διακοπές. Εσύ τη διάλεξες για να παίξεις μπάσκετ, για να χτίσεις κάτι εδώ. Πόσο σε εξιτάρει αυτό το στοιχείο της απόφασης σου;

«Το να παίξω στην Ελλάδα ήταν πάντα κάτι που ήθελα στην καριέρα μου. Το να βρεθώ σε μια ανερχόμενη ομάδα και να βοηθήσω να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό μαζί, είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο για εμένα. Μια συνθήκη όπου όλοι έχουμε να κερδίσουμε».

Τι σημαίνει για σένα πραγματικά το να συμβάλλεις σε μια ομάδα; Έχει να κάνει με τους αριθμούς; Με την ηγεσία; Ή με το πώς παρουσιάζεσαι κάθε μέρα στην προπόνηση;

«Είναι ό,τι χρειάζεται η ομάδα από μένα. Είμαι πολυσύνθετος παίκτης, οπότε ό,τι κι αν μου ζητηθεί, θα το κάνω όσο καλύτερα μπορώ».

Πώς προσεγγίζεις προσωπικά αυτό το επόμενο βήμα στην καριέρα σου; Είναι μόνο για το μπάσκετ ή υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που το κάνουν ξεχωριστό;

«Για μένα πάντα ήταν το μπάσκετ. Όσο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύτιμα γίνονται τα χρόνια στον χώρο και τόσο λιγότερο τα θεωρώ δεδομένα».

Ποιοι πιστεύεις ότι πρέπει να είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι της Μυκόνου Betsson φέτος; Και ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για τη σεζόν;

«Μπαίνω σε κάθε σεζόν με τη νοοτροπία ότι θέλω να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Όσο μένουμε συγκεντρωμένοι και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, μπορούμε να είμαστε περήφανοι με ό,τι κι αν συμβεί. Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι όπως πάντα να κάνω το καλύτερο δυνατό για την ομάδα».

Θα έλεγες ότι η υπογραφή σου είναι περισσότερο μια ψήφος εμπιστοσύνης στο πρότζεκτ της Μυκόνου ή και μια προσωπική επένδυση για να αφήσεις το αποτύπωμά σου σε κάτι καινούριο;

«Είμαι χαρούμενος που με είχαν στο μυαλό τους όταν προέκυψε η ευκαιρία. Ελπίζω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο που μπορώ».

Έρχεσαι στη Μύκονο ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο EuroBasket με την Εθνική Ανδρών της Μεγάλης Βρετανίας. Τι σημαίνει αυτό προσωπικά για σένα; Και ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος σου;

«Είναι τεράστιο επίτευγμα για μένα, με βάση από πού ξεκίνησα και ποια ήταν η διαδρομή μου στο μπάσκετ. Δεν ήταν ποτέ στόχος μου να σπάσω αυτό το ρεκόρ. Είναι το αποτέλεσμα αφοσίωσης και δέσμευσης στο πρόγραμμα. Ό,τι έρθει μετά, είναι ευλογία».

Αν σε ρωτούσε κάποιος να περιγράψεις το παιχνίδι σου με μία λέξη ή μία ικανότητα, τι θα έλεγες; Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σε κάνει να ξεχωρίζεις ως παίκτης;

«Είμαι ανταγωνιστής. Επίσης, έχει να κάνει με την πολυδιάστατη παρουσία μου: μπορώ να παίξω και να μαρκάρω σε πολλές θέσεις και να εκμεταλλευτώ τα mismatches στην επίθεση».