Κώτσης: «Νιώθω μεγάλη ευθύνη που αναφέρομαι ως “Ο Έλληνας GM”»

Ο General Manager της Rising Zephyr Fukuoka, Κώστας Κώτσης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Μενέλαο Σεβαστιάδη και τον Μαρίνο Πρίντεζη.

Αναλυτικά είπε:

Για την μεταγραφή του στην Ιαπωνία ως πρώτος GM: «Μιλώντας για την Ιαπωνία, θέλω να σας πω ότι πρόκειται για μία προηγμένη χώρα που αναπτύσσεται συνεχώς στον τεχνολογικό τομέα. Είναι μία χώρα στην οποία είναι όλα τακτοποιημένα και είναι χαρακτηριστικό της κουλτούρας τους. Τους Ευρωπαίους τους βλέπουν φιλικά, είναι πρόθυμοι και ευγενικοί για να σε βοηθήσουν σε όλα. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι η γλώσσα και δεν μιλούν τόσο τα αγγλικά. Ευτυχώς στη νέα μου ομάδα υπάρχουν άνθρωποι για αυτό. Θέλω να πω επίσης πολλά συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή της Εθνικής ομάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Θα ήταν μεγάλη αδικία παιδιά όπως οι Παπανικολάου και Σλούκας, να αποχωρήσουν από την Εθνική χωρίς ένα μετάλλιο. Ελπίζω να δείξουν τον δρόμο στους επόμενους. Ήταν μία συλλογική προσπάθεια, το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας το έχουν το επιτελείο και οι παίκτες. ».

Για την μεταγραφή του στην Ιαπωνία ως πρώτος Έλληνας GM της χώρας: «Η πρόταση υπήρχε από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί την Ιαπωνία αλλά είχα αρνηθεί τότε για προσωπικούς λόγους. Είχα γνωρίσει τον ιδιοκτήτη. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα για την ΑΕΚ. Πήρα την απόφαση για να ταξιδέψω και να έρθω από κοντά να δω την ομάδα. Μεγάλη πρόκληση για μένα, το σκέφτηκα αρκετά. Η νέα Λίγκα είναι η επαγγελματική κατηγορία της Ιαπωνίας και κάνει μεγάλα άλματα προόδου. Ιδρύθηκε περίπου πριν μία δεκαετία και ουσιαστικά ένωσε διάφορα πρωταθλήματα της χώρας και έγινε ένα ενιαίο σύστημα που έδωσε μία σταθερότητα. Αύξησε τον επαγγελματισμό και προβάλλεται αρκετά σε όλες τις περιοχές. Ο κόσμος το έχει “αγκαλιάσει” και έχουν έντονο ενδιαφέρον γεμίζοντας τα γήπεδα. Γενικά οι ομάδες επενδύουν όλο και περισσότερο στην οργάνωση και στις υποδομές. Δίνουν μεγάλη σημασία λεπτομερώς στο πώς θα ευχαριστηθεί το κοινό. Έχουν ένα όραμα που μου έχουν εξηγήσει. Η Ιαπωνία θέλει να καθιερωθεί στο παγκόσμιο μπάσκετ. Όλη η στρατηγική ανάπτυξη έχει κοινό όραμα προκειμένου να ιδρύσει την Premier League σε ένα χρόνο από τώρα. Θα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια στο μπάτζετ, στα γήπεδα και σε άλλα. Χθες (29/09) έδωσε συνέντευξη ο ιδιοκτήτης της ομάδας προκειμένου να ενημερώσει πως τον Δεκέμβριο θα παρουσιάσει το νέο ιδιόκτητο γήπεδο αξίας πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια. Η ομάδα ζει και λειτουργεί καθημερινά στον δικό της χώρο. Το προπονητικό κέντρο είναι δίπλα στο γήπεδο μαζί με τα γραφεία. Είναι υπερσύγχρονο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ομάδα λειτουργεί καθημερινά με συνθήκες ΝΒΑ. Το γήπεδο έχει 6.000 θέσεις, το νέο θα έχει παραπάνω θέσεις. Προσωπικά, στην υποδοχή μου είχα πολλές θετικές εντυπώσεις. Γνωρίζουν την ιστορία και συγκεκριμένα τις επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ. Αναγνωρίζουν την εμπειρία και τη γνώση των Ευρωπαίων για τη νέα Λίγκα και ιαπωνικό μπάσκετ. Αυτό πιστεύουν ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους. Οι ξένοι παίκτες αυτή τη στιγμή είναι 3 σε κάθε ομάδα, αλλά πάντα στο παρκέ πρέπει να υπάρχουν 3 Ιάπωνες. Υπάρχει και άλλη μία θέση για ξένο αλλά Ασιάτη. Είναι μία μεγάλη συζήτηση που γίνεται εδώ και μου θυμίζει το παρελθόν στην Ελλάδα που μας απασχολούσε αναφορικά με τη συμμετοχή των ξένων παικτών και το αντίκτυπο. Το μόνο θέμα που απασχολεί τους Ιάπωνες είναι το αν θα αρέσει στο κοινό η συμμετοχή των πολλών ξένων παικτών».

Για τη θέση του Γενικού Αρχηγού στην Ιαπωνία: «Εμένα τα κύρια καθήκοντα μου είναι η συνεργασία της διοίκησης και του προπονητή για τον σχηματισμό του ρόστερ και το να κάνω σκάουτινγκ νέων αθλητών. Εδώ κυριαρχεί το 90-95% των αθλητών που προέρχονται από κολλέγια. Είναι σαν τις ΗΠΑ. Προτίθενται από του χρόνου να φέρουν τις επιλογές draft όπως το ΝΒΑ για να προστατεύσουν την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Βρέθηκα στο Τόκυο για να δω αγώνες κολεγίου και εντυπωσιάστηκα. Δεν έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το να διαβάζουν το παιχνίδι. Έχουν μεγάλες ταχύτητες όμως και σουτάρουν συνέχεια. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στην Ιαπωνία το μπάσκετ είναι πιο φρέσκο, δεν υπάρχουν παραδοσιακές ομάδες. Υπάρχουν ξένοι προπονητές και πιστεύω ότι θα “ανοίξουν” τα μπασκετικά σύνορα για να πάρουν περισσότερη τεχνογνωσία από Ευρώπη και ΗΠΑ. Αρκετοί παίκτες βρίσκουν καλά συμβόλαια με όλες τις παροχές στο 100% όπως την ασφάλεια υγείας και όχι μόνο. Στο γήπεδο έρχονται αρκετές οικογένειες και νεανικό κοινό. Καθημερινά έχουμε εκδηλώσεις στην ομάδα και υπάρχει επαφή με τον κόσμο. Θέλουμε μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες να προκύψει ένα “δέσιμο” με την κοινωνία. Νιώθω μεγάλη ευθύνη που αναφέρομαι ως “Ο Έλληνας GM”. Εκπροσωπώ την Ελλάδα και το ελληνικό μπάσκετ, πρέπει να είμαι προσεκτικός».

Για το κίνητρο της ομάδας: «Εδώ δεν υπάρχει η πίεση του πρωταθλήματος όπως το συνηθίζουμε στην Ελλάδα. Βέβαια, για να τα λέμε όπως είναι, δεν ξέρω κάποιον άνθρωπο που δεν θέλει να κερδίζει. Δεν υπάρχει τοξική πίεση, μόνο χαρά για το άθλημα. Εστιάζουν στο θέαμα και την ικανοποίηση του κόσμου ώστε να νιώσουν πως άξιζε και να το επαναλάβουν».