Ξανθόπουλος: «Ήθελα να μείνω στο μπάσκετ και να αναλάβω κάποιο πόστο - Να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στο SDNA για την πρώτη του σεζόν ως προπονητής στο Περιστέρι. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες στην αλλαγή του ρόλου και τόνισε πως θέλει να δει τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν ως προπονητής. Ο 41χρονος rookie κόουτς θα ξεκινήσει τη νέα του καριέρα εκεί που ολοκλήρωσε την πορεία του ως παίκτης, στο Περιστέρι.

Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ο Ξανθόπουλος μίλησε στο SDNA και αναφέρθηκε στην απόφασή του να γίνει προπονητής αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με αυτή την αλλαγή. Ακόμη, σχολίασε την σημασία του να έχει παίκτες όπως ο Βλάντο Γιάνκοβιτς και ο Σι Τζέι Χάρις στην ομάδα.

Τέλος, έκανε γνωστούς τους στόχους του για τη νέα σεζόν και υπογράμμισε πως αφού αγαπάει αυτό που κάνει, θεωρεί πως θα ανταμειφθεί μελλοντικά.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το αν είχε αποφασίσει ότι ήθελε να γίνει προπονητής όταν αποσύρθηκε: «Είχα αποφασίσει το να αναλάβω κάποιο πόστο. Ήθελα να μείνω στο μπάσκετ, είναι κάτι που κάνω από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε, ήρθε η πρόταση αυτή και πήρα την απόφαση να το κάνω».

Για το αν περίμενε ότι θα δεχόταν πρόταση από το Περιστέρι: «Περίμενα ότι θα ήταν από το Περιστέρι, αλλά όχι για αυτή τη θέση».

Για το αν μπορεί να τον βοηθήσει η εμπειρία του ως παίκτης στον νέο του ρόλο: «Είναι κάτι τελείως διαφορετικό το να είσαι παίκτης. Όταν είσαι παίκτης έχεις να ασχοληθείς μόνο με το κορμί σου. Ως προπονητής έχεις να ασχοληθείς με 10.000 πράγματα, με τα πάντα. Από το πώς ξύπνησε ο παίκτης σου μέχρι δεν ξέρω και εγώ τί. Οπότε, δεν ήταν εύκολο αλλά βοηθάει στο κομμάτι ότι ξέρω την ψυχολογία του παίκτη».

Για το ότι θα έχει πρώην συμπαίκτες στην ομάδα ως παίκτες του: «Δε μείνανε πολλά παιδιά από την προηγούμενη ομάδα, έμειναν μόνο δύο παιδιά. Βέβαια, με αρκετούς... Μπορεί να έχω παίξει ας πούμε με τον Κώστα τον Παπαδάκη που ήρθε στην ομάδα, οπότε όκει. Αλλά τα άλλα παιδιά που ήρθαν δε με ξέρανε σαν παίκτη οι περισσότεροι, οι ξένοι κυρίως. Οπότε, όλα καλά, δεν έχω κάποιο θέμα. Ίσως, να βάζω μία παραπάνω φωνή τώρα από ότι έβαζα σαν παίκτης».

Για τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Να είμαστε ανταγωνιστικοί, να δέσουμε σαν ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε και θα είμαι πολύ χαρούμενος να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο».

Για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν παίκτες στο ρόστερ με εμπειρία, όπως ο Γιάνκοβιτς: «Είναι πολύ σημαντικό. Έχει τρομερή εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο. Τον ξέρω, έχουμε συνυπάρξει σε πολλές ομάδες, οπότε ένας λόγος που έμεινε στην ομάδα ήταν και αυτός. Ξέρω τί μπορεί να κάνει καλά, τί δεν μπορεί να κάνει, ξέρει και εκείνος τί μπορεί να κάνει και τί δεν μπορεί να κάνει, σε τί ηλικία είναι. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό για τα αποδυτήριά μας, εκτός του αγωνιστικού, ότι υπάρχει ο Βλάντο και ο Σι Τζέι (σ.σ. Χάρις)».

Για το αν μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα του Βασίλη Σπανούλη και να προπονήσει στην Euroleague και στην Εθνική: «Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Σίγουρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Βασίλη για αυτά που έχει πετύχει ως παίκτης και τώρα ως προπονητής. Εγώ αυτό που περνάει από το χέρι μου έχω πει θα το κάνω πάντα. Κάνω κάτι που το αγαπάω και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα όταν κάποιος κάνει κάτι που αγαπάει και το κάνει με τον σωστό τρόπο θα ανταμειφθεί. Τώρα αν θα είναι να είμαι στην Euroleague ή κάπου αλλού δεν το ξέρω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαι πολύ τυχερός που κάνω αυτό που αγαπάω».