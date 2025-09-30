Ο Άγγελος Παπανικολάου για την «επανάσταση» του Financial Fair Play στην Elite League

O ειδικός γραμματέας του ΔΣ της ΕΟΚ και υπεύθυνος του πρωταθλήματος της Elite League, Άγγελος Παπανικολάου, μίλησε στο ραδιόφωντο της ΕΟΚ για την «επανάσταση» του Financial Fair Play στο πρωτάθλημα

Η Elite League συνηθίζει να πρωτοπορεί και αυτή τη φορά, στη σεζόν 2025-26, το κάνει με την εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Financial Fair Play (FFP). Ένα σύνολο κανόνων που θεσπίστηκαν και τους οποίους αποδέχτηκαν όλες οι ομάδες της κατηγορίας, με στόχο την οικονομική πολιτική διαφάνειας και ισότητας γι’ αυτές. Μια “επανάσταση” στα ισχύοντα του ελληνικού μπάσκετ, για την οποία μίλησε σήμερα ο ειδικός γραμματέας του ΔΣ της ΕΟΚ και υπεύθυνος του πρωταθλήματος της Elite League, Άγγελος Παπανικολάου, στο EOK Web Radio και την εκπομπή “Άμεσο Ριπλέι” με τους Μενέλαο Σεβαστιάδη και Μαρίνο Πρίντεζη.

Οι παράγοντες των 16 ομάδων έδειξαν ότι έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα προστασίας του πρωταθλήματος από οικονομικές ακρότητες, συμφωνώντας και στο ότι αν μια ομάδα θελήσει να υπερβεί τα συμφωνημένα οικονομικά πλαφόν, τότε θα καταβάλει και επιπλέον ποσό που θα μοιράζεται στις υπόλοιπες, για την οικονομική τους ενίσχυση και οικονομία. Πολύ σημαντική ήταν και η συμφωνία όλων ως προς το ότι αν κάποιος προσπαθήσει να «εξαπατήσει» τους υπόλοιπους με εικονικά συμβόλαια τότε η ποινή θα είναι εξοντωτικό πρόστιμο και ανάκληση δελτίων!

Αναλυτικά όσα είπε ο Άγγελος Παπανικολάου:

Για την εφαρμογή του Financial Fair Play στην Elite League: «Είναι μια ιδιαίτερη χαρά για εμάς. Είναι κάτι που αποτελεί μια “επανάσταση” για το ελληνικό μπάσκετ και ξεκινά απ’ την Elite League. Αυτό που δεν τολμάει να το κάνει κανένας, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια οικονομική πολιτική με δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη διαφάνεια και την ισότητα, δηλαδή το Financial Fair Play. Η Elite League το κάνει πραγματικότητα. Είναι ένα σύνολο από κανόνες, το οποίο, όμως, δεν το θέσπισε η ΕΟΚ, προήλθε από τις ομάδες. Συμφωνήσαμε όλοι μεταξύ μας και με τις λεπτομέρειες, γιατί κατάλαβαν την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου ώστε να προστατευτεί το πρωτάθλημα από οικονομικές ακρότητες και να υπάρχει ισονομία ανάμεσα στις ομάδες».

Για το αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαφόν εξόδων στα συμβόλαια: «Υπάρχει ένα οικονομικό πλαφόν που αφορά τόσο τους Έλληνες αθλητές όσο και τους ξένους. Αν μια ομάδα υπερκεράσει το πλαφόν αυτό, το υπερβάλλον ποσό, σε ένα ποσοστό του, θα καταβληθεί και θα μοιραστεί σε όλες τις ομάδες. Αυτό δε σημαίνει ότι περιορίζει τις ομάδες να κάνουν μια πιο ελεύθερη πολιτική και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα, απλά ένα ποσοστό από τα πλεονάζοντα χρήματα καταβάλλεται ισομερώς στις υπόλοιπες ομάδες. Με αυτήν τη διαδικασία δυναμώνουν και οι “ασθενέστερες” οικονομικά ομάδες, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πρωτάθλημα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Φέτος θα είναι ένα απ’ τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, δε μπορεί κάποιος να προβλέψει ποιες ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν και ποιες θα ανέβουν. Σε αυτό ίσως συμβάλει και το FFP. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό πως οι ομάδες συμφώνησαν ότι αν κάποιος προσπαθήσει να εξαπατήσει τους υπόλοιπους με εικονικά συμβόλαια θα υπάρξουν εξοντωτικές ποινές με πρόστιμα και ανάκληση δελτίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και, μάλιστα, είναι επιθυμία των ομάδων».

Για το αν εκτιμάει πως τα σωματεία θα σεβαστούν απόλυτα το FFP: «Εγώ πάντα είμαι καλοπροαίρετος. Εκτιμώ και τα σωματεία μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα είναι ειλικρινή όσον αφορά την οικονομική πολιτική και θα μας καταβάλουν πρακτικά τα αληθή στοιχεία σε σχέση με τα συμβόλαιά τους. Πρακτικά αυτό το κάναμε ίσως και για να αποτελέσει… πιλότος ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και αν το πείραμα αυτό πετύχει να πάει και σε άλλες κατηγορίες».

Για την καθολική αποδοχή των ομάδων σχετικά με την καινοτομία αυτή: «Είναι το σημαντικότερο για εμένα πως το αποδέχτηκαν όλες οι ομάδες και το πρότειναν με ιδιαίτερη θέρμη. Αυτό μού έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί στην Ελλάδα οποιαδήποτε στιγμή προσπαθείς να κάνεις κάποια τομή υπάρχει ένας σκεπτικισμός, ίσως μια αμφιβολία. Εγώ εντυπωσιάστηκα απ’ το ότι τα σωματεία το “αγκάλιασαν” αμέσως και, μάλιστα, συμμετείχαν ενεργά με την παρουσίαση προτάσεων πάνω στο θέμα, κάτι το οποίο άλλαξε και τη δική μας αρχική τοποθέτηση. Ήταν ουσιαστικά μια… συνδιαμόρφωση με προτάσεις των ομάδων οι οποίες εισακούστηκαν και που έφεραν το αποτέλεσμα ως σχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί φέτος».

Για την καινοτομία σχετικά με το ότι αν ο 1ος έχει τρεις (3) ή περισσότερες νίκες διαφορά από τον 2ο θα πάρει το πρωτάθλημα και την άνοδο απευθείας: «Είναι κάτι που και αυτό προέκυψε διαλεκτικά από τις ομάδες, μας το ζήτησαν εκείνες. Εμείς ως διοίκηση της ΕΟΚ και προεξάρχοντος του προέδρου, κύριου Βαγγέλη Λιόλιου, έχουμε δείξει πως ακούμε τις ομάδες και τις ανάγκες τους και προσπαθούμε να τις αποτυπώσουμε. Το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό νομίζω».