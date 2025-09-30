Τέλος εποχής: Παρελθόν από την Εθνική Σερβίας ο Πέσιτς

Τέλος εποχής στην Εθνική Σερβίας καθώς όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία έφτασε στο τέλος της η συνεργασία με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Μία σπουδαία εποχή για το σερβικό μπάσκετ έφτασε στο τέλος της. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν θα συνεχίσει στην πάγκο της ομάδας, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται σήμερα (30/9).

Στην ανακοίνωσή της ο Ομοσπονδία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τα όσα έκανε ο κόουτς και την ανάπτυξη που βοήθησε να έρθει στο σερβικό μπάσκετ. Κατέκτησε το χάλκινο στους Ολυμπιακούς αγώνες, το ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και συμμετείχε στο Eurobasket.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως το πιο σημαντικό επίτευγμα είναι πως κατάφερε να κάνει την Εθνική ξανά μία οικογένεια.