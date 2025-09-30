Gazzetta dello Sport: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για τη Euroleague»

Προβάδισμα στην κατάκτηση της Euroleague, που ξεκινά σήμερα, δίνει στον Παναθηναϊκό η εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Το πρώτο τζάμπολ της Euroleague γίνεται σήμερα και σε αφιέρωμά της η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» χρίζει φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης τον Παναθηναϊκό.

«Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Η Αρμάνι και η Βίρτους θα προσπαθήσουν για την έκπληξη», σημειώνει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα.

Για την ομάδα του Μιλάνου αναφέρει πως «… παρότι έκανε καλές μεταγραφές, στα χαρτιά ξεκινά πίσω από τουλάχιστον έξι ομάδες: τους Έλληνες (σ.σ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός), τους Τούρκους (σ.σ. Φενέρμπαχτσε, Εφές), τη Ρεάλ και τη Μονακό».