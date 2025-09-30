Ζντοβτς: «Σιχαίνομαι να χάνω - Δουλεύουμε καθημερινά τη νοοτροπία του νικητή»

«Πρέπει να δουλέψουμε τη νοοτροπία του νικητή» ανέφερε ο Γιούρι Ζντοβτς, στη Media day του ΠΑΟΚ - Η «ατάκα» για το παιχνίδι με τη Μπούρσασπορ.

«Σιχαίνομαι να χάνω» απάντησε χαρακτηριστικά ο Σλοβένος τεχνικός του Δικεφάλου, όσον αφορά τον αποκλεισμό από τα προκριματικά του BCL.

Στο ανακαινισμένο και... ασπρόμαυρο PAOK Sports Arena, τόνισε για μία ακόμα φορά τη νοοτροπία του νικητή που δουλεύει με τους παίκτες του, με την ομάδα να κάνει «πρεμιέρα» απέναντι στον Παναθηναϊκό (5/10 16:00) στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το αν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ για την έναρξη του πρωταθλήματος: «Ας ελπίσουμε... Είμαστε σε πρώιμο στάδιο της σεζόν. Παίξαμε στα προκριματικά του BCL, χάσαμε περίπου μία εβδομάδα προπονήσεων, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κλαίμε. Δουλεύουμε καλά, έχουμε ακόμα μία εβδομάδα να δουλέψουμε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μετά άλλη μία χωρίς ευρωπαϊκό αγώνα. Είναι πολύ σημαντικές για εμάς αυτές οι δύο εβδομάδες, για να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Είναι μια νέα ομάδα, 12 καινούργιοι παίκτες, τους υπολογίζω όλους και φυσικά, χρειάζεται χρόνος. Τώρα βλέπουμε πως αντιδρούν σε συγκεκριμένες στιγμές, υπό πίεση, πως παίζουν μεταξύ τους, ποιος θέλει περισσότερο χρόνο... Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι κόντρα στον Παναθηναϊκό».

Για τα δύο χαρακτηριστικά που θέλει να έχουν οι παίκτες του: «Θα πω τη σταθερότητα. Να είμαστε συνεπείς για να παίζουμε διαρκώς στο ίδιο επίπεδο, να προσπαθούμε να φτάνουμε πάντα στο ίδιο επίπεδο. Είναι δύσκολο για τους παίκτες να διατηρούν διαρκώς τη συγκέντρωση τους, βέβαια, με social media και όλα αυτά... Συνδέεται με τη σταθερότητα, το γεγονός ότι μπορεί να φτάνεις σε ένα επίπεδο και μετά να πιστεύεις ότι είσαι καλός. Χαλαρώνεις λίγο και οι παίκτες κάνουν βήματα πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι εφιάλτης για κάθε προπονητή. Παλεύουμε κάθε μέρα και για τους λόγους αυτούς η δουλειά του προπονητή, είναι πολύ δύσκολη, καθώς αν χαλαρώσεις λίγο οι παίκτες χαλαρώνουν επίσης. Θα παλέψουμε κάθε μέρα για να είμαστε στο επίπεδο της νοοτροπίας νικητή. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, πρέπει να πιστεύεις ότι θα κερδίσεις».

Για το τι άλλαξε μετά το παιχνίδι με την Μπούρσασπορ: «Δεν άλλαξα κάτι. Δεν παίξαμε στο ίδιο επίπεδο. Οι παίκτες μετά την πρώτη νίκη, για ανεξήγητους λόγους, δεν ακολούθησαν τους κανόνες μας, τη φιλοσοφία μας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Αυτό είναι το κύριο πράγμα που πρέπει να δουλέψουμε. Αν ήμουν απογοητευμένος; Σίγουρα... Ακόμα δεν εδώ ξεχάσει αυτό το παιχνίδι. Κρατάω αυτήν τη νοοτροπία νικητή για μένα και πραγματικά, σιχαίνομαι να χάνω, ειδικά με τέτοιο τρόπο».

Για το αν θεωρεί ότι λείπει κάτι από τους παίκτες του: «Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες μου και όπως μου αρέσει να λέω, είναι οι καλύτεροι παίκτες. Φυσιολογικά, όταν έχεις καινούργιους παίκτες και δεν έχεις δουλέψει με κανέναν από αυτούς νωρίτερα, μαθαίνεις κάθε μέρα τη νοοτροπία και το χαρακτήρα τους. Είναι η πραγματικότητα της καθημερινότητας. Όταν χάνεις ένας παιχνίδι όπως αυτό με τη Μπούρσασπορ, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά, πως αντιδρούν. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Μαθαίνω κάθε μέρα, πως να τους προσεγγίσω. Είναι 12 διαφορετικοί χαρακτήρες και είναι μια πρόκληση για κάθε προπονητή».

Για την διοίκηση και την επικείμενη αλλαγή ιδιοκτησίας: «Σίγουρα το σκεφτόμαστε... Μιλάμε πολύ. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αλλά τα συζητάμε πριν την προπόνηση, μετά από αυτή και όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, κάνουμε τη δουλειά μας. Το νιώθεις στον αέρα! Ελπίζω να τελειώσει το δυνατόν συντομότερο και να ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί στο μέλλον».