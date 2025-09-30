Ολυμπιακός ο «έμπειρος», Μπασκόνια η «άπειρη» (πίνακας)

Ο μέσος όρος ηλικίας των επίσημων ρόστερ της Euroleague φέρνει τους ερυθρόλεκους στην πρώτη θέση με πάνω από 30 χρόνια μέσο όρο ηλικίας και τους σημερινούς τους αντιπάλους στην τελευταία!

H ανάλυση ενός ρόστερ στην αρχή της σεζόν, όταν μπορούν να γίνουν πολλές και διαφορετικές αλλαγές κατά τη διάρκειά της, μοιάζει με φωτογραφία της στιγμής. Αποτυπώνει μια κατάσταση όπως είναι τώρα, που οι 20 μονομάχοι της Euroleague βρίσκονται στην έναρξη της προσπάθειάς τους.

Δεν είναι διαχρονική, λοιπόν, η ανάλυση, αλλά έχει τη σημασία της. Δείχνει ποιες από τις ομάδες επενδύουν περισσότερο στην εμπειρία των «παλιών» και ποιες στην αθλητικότητα των νέων. Η κατάταξη των ομάδων με βάση τον μέσο όρο ηλικίας των παικτών που δήλωσαν στη Euroleague είναι χαρακτηριστική.

Και περιέχει μια έκπληξη. Όταν ξεκινούσαμε την έρευνα, κάνοντας εκτιμήσεις «με το μάτι», που λέμε, δεν περιμέναμε στην κορυφή της λίστας τον Ολυμπιακό. Κι όμως! Οι ερυθρόλευκοι έχουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας από τις 20 ομάδες με βάση τους 17 παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ τους. Υπολογίζονται, φυσικά, κανονικά και οι τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, αν και ο δεύτερος έχει από καιρό ξεκαθαριστεί ότι δεν θα αγωνιστεί φέτος. Αν έλειπε, πάντως, ο Φαλ και στη θέση του υπολογιζόταν ο 18χρονος Μπουρνελές, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός απλά θα υποχωρούσε στην δεύτερη θέση της λίστας, πίσω από την Ντουμπάι.

Η νεόκοπη ομάδα από τα Εμιράτα βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στην τρίτη μια ακόμα πρωτάρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Την πεντάδα με τις πιο γερασμένες ομάδες της Euroleague συμπληρώνουν η Αρμάνι Μιλάνο και (έκπληξη!) η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη μέση, στην 9η θέση της λίστας, με μέσο όρο 28,67 χρόνια και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ακριβώς κάτω του, κλείνει τη δεκάδα, με μέσο όρο 28,08 χρόνια.

Στον αντίποδα, βλέπουμε τέσσερις ομάδες με μέσο όρο ηλικίας που δεν ξεπερνάει τα 26 χρόνια. Η Μπασκόνια είναι μακράν η πιο νεανική, ακολουθείται από τις Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παρτίζαν Βελιγραδίου, Ζάλγκιρις Κάουνας και (έκπληξη!) Βίρτους Μπολόνια.

Για να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση, η κατάταξη έγινε με τον απόλυτο τρόπο που προτιμούν οι στατιστικολόγοι. Δηλαδή τον συνολικό «αριθμό ημερών» των 17 παικτών κάθε ρόστερ την ημέρα έναρξης της διοργάνωσης, δηλαδή σήμερα.

Επίσης, σε ομάδες που δήλωσαν περισσότερους από 17 παίκτες, υπολογίστηκαν μόνο αυτοί οι «μεγαλύτεροι» 17, δεδομένου ότι στις περισσότερες ομάδες οι υπόλοιποι παίκτες είναι κατά βάση παιδιά του εφηβικού τμήματος και θα έχουν από ελάχιστη ως καθόλου παρουσία.