MENU
Χρόνος ανάγνωσης 8’

Ολυμπιακός ο «έμπειρος», Μπασκόνια η «άπειρη» (πίνακας)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο μέσος όρος ηλικίας των επίσημων ρόστερ της Euroleague φέρνει τους ερυθρόλεκους στην πρώτη θέση με πάνω από 30 χρόνια μέσο όρο ηλικίας και τους σημερινούς τους αντιπάλους στην τελευταία!

H ανάλυση ενός ρόστερ στην αρχή της σεζόν, όταν μπορούν να γίνουν πολλές και διαφορετικές αλλαγές κατά τη διάρκειά της, μοιάζει με φωτογραφία της στιγμής. Αποτυπώνει μια κατάσταση όπως είναι τώρα, που οι 20 μονομάχοι της Euroleague βρίσκονται στην έναρξη της προσπάθειάς τους.

Δεν είναι διαχρονική, λοιπόν, η ανάλυση, αλλά έχει τη σημασία της. Δείχνει ποιες από τις ομάδες επενδύουν περισσότερο στην εμπειρία των «παλιών» και ποιες στην αθλητικότητα των νέων. Η κατάταξη των ομάδων με βάση τον μέσο όρο ηλικίας των παικτών που δήλωσαν στη Euroleague είναι χαρακτηριστική.

Και περιέχει μια έκπληξη. Όταν ξεκινούσαμε την έρευνα, κάνοντας εκτιμήσεις «με το μάτι», που λέμε, δεν περιμέναμε στην κορυφή της λίστας τον Ολυμπιακό. Κι όμως! Οι ερυθρόλευκοι έχουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας από τις 20 ομάδες με βάση τους 17 παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ τους. Υπολογίζονται, φυσικά, κανονικά και οι τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, αν και ο δεύτερος έχει από καιρό ξεκαθαριστεί ότι δεν θα αγωνιστεί φέτος. Αν έλειπε, πάντως, ο Φαλ και στη θέση του υπολογιζόταν ο 18χρονος Μπουρνελές, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός απλά θα υποχωρούσε στην δεύτερη θέση της λίστας, πίσω από την Ντουμπάι.

Η νεόκοπη ομάδα από τα Εμιράτα βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στην τρίτη μια ακόμα πρωτάρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Την πεντάδα με τις πιο γερασμένες ομάδες της Euroleague συμπληρώνουν η Αρμάνι Μιλάνο και (έκπληξη!) η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη μέση, στην 9η θέση της λίστας, με μέσο όρο 28,67 χρόνια και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ακριβώς κάτω του, κλείνει τη δεκάδα, με μέσο όρο 28,08 χρόνια.

Στον αντίποδα, βλέπουμε τέσσερις ομάδες με μέσο όρο ηλικίας που δεν ξεπερνάει τα 26 χρόνια. Η Μπασκόνια είναι μακράν η πιο νεανική, ακολουθείται από τις Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παρτίζαν Βελιγραδίου, Ζάλγκιρις Κάουνας και (έκπληξη!) Βίρτους Μπολόνια.

Για να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση, η κατάταξη έγινε με τον απόλυτο τρόπο που προτιμούν οι στατιστικολόγοι. Δηλαδή τον συνολικό «αριθμό ημερών» των 17 παικτών κάθε ρόστερ την ημέρα έναρξης της διοργάνωσης, δηλαδή σήμερα.

Επίσης, σε ομάδες που δήλωσαν περισσότερους από 17 παίκτες, υπολογίστηκαν μόνο αυτοί οι «μεγαλύτεροι» 17, δεδομένου ότι στις περισσότερες ομάδες οι υπόλοιποι παίκτες είναι κατά βάση παιδιά του εφηβικού τμήματος και θα έχουν από ελάχιστη ως καθόλου παρουσία.

 

ΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΕΣ

Μ.Ο.

Μεγαλύτερος

Μικρότερος

Ολυμπιακός

187.072

30,15

Κώστας Παπανικολάου (35)

Όμηρος Νετζήπογλου (23)

Ντουμπάι

186.456

30,01

Ντανίλο Άντουσιτς (34)

Κόστα Κόντιτς (24)

Χάποελ Τελ Αβίβ

185.459

29,89

Μπαρ Τίμορ (33)

Γιαμ Μάνταρ (24)

Αρμάνι Μιλάνο

185.395

29,88

Μπράιαν Ντάνστον (39)

Κουίν Έλις (22)

Μπάγερν

184.904

29,80

Βλαντιμίρ Λούτσιτς (36)

Γιούστους Χόλατζ (24)

Μονακό

181.742

29,29

Νικ Καλάθης (36)

Γιουάν Μπεγκαρέν (23)

Εφές Αναντολού

179.250

28,89

Ροντρίγκ Μπομπουά (37)

Μπράις Ντεσέρ (22)

Ερυθρός Αστέρας

178.313

28,74

Αζάια Κάαναν (34)

Λαζάρ Στόικοβιτς (18)

Παναθηναϊκός

177.895

28,67

Κώστας Σλούκας (35)

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (20)

Φενέρμπαχτσε

174.223

28,08

Μελίχ Μαχμούτογλου (35)

Γιγίτ Μέστογλου (22)

Μπαρτσελόνα

173.030

27,88

Νίκολας Λαπροβίτολα (35)

Σαγιόν Κεϊτά (17)

Ρεάλ Μαδρίτης

169.808

27,37

Σέρτζιο Γιουλ (38)

Εγκόρ Αμόσοφ (17)

Παρί

169.613

27,33

Αμάθ Εμπαγιέ (36)

Μόμο Φαγέ (20)

Βαλένθια

168.067

27,09

Ματ Κοστέλο (32)

Σέρτζιο Ντε Λαρέα (20)

Βιλερμπάν

164.725

26,58

Τομά Ερτέλ (36)

Μάρβιν Γουέιντ (17)

Βίρτους Μπολόνια

162.810

26,24

Ντάνιελ Χάκετ (38)

Ματέο Ακόρσι (18)

Ζάλγκιρις Κάουνας

160.374

25,85

Εντγκάρας Ουλανόβας (33)

Ίγκνας Στομπέργκας (17)

Παρτίζαν

158.209

25,59

Γκάμπριελ Λούντμπεργκ (31)

Τζόρτζε Σεκουλάρατς (18)

Μακάμπι Τελ Αβίβ

158.765

25,58

Τζον ΝτιΜπαρτολομέο (34)

Ταμίρ Γκολντ (18)

Μπασκόνια

151.349

24,39

Μαμαντού Ντιακιτέ (28)

Στέφαν Γιοκσίμοβιτς (18)

 

Ολυμπιακός ο «έμπειρος», Μπασκόνια η «άπειρη» (πίνακας)