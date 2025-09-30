Η Ευρώπη αναγνωρίζει και υποκλίνεται σε έναν, όσο κι αν θολώνει το τοπίο εντός συνόρων

Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των ομάδων της EuroLeague δε δείχνουν να έχουν σε τόση εκτίμηση τα συνεχόμενα Final Four, αναγνωρίζοντας ως μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης τον Παναθηναϊκό.

Ζούμε στην εποχή των social media. Των γρήγορων απαντήσεων. Των ευχάριστων trends, μέσω των οποίων βγαίνει η γνώμη του καθενός. Η EuroLeague έχει μπει για τα καλά σε αυτή τη νέα εποχή, εφαρμόζοντάς την στις ανάγκες της προβολής του προϊόντος της.

Η έναρξη της διοργάνωσης ήρθε ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο. Οι επίσημοι λογαριασμοί της λίγκας, έβαλαν τους παίκτες να απαντήσουν σε γρήγορες ερωτήσεις. Αναφορικά με τα power rankings του 2025-26, η προτίμηση στον Παναθηναϊκό για την κορυφή ήταν συντριπτική.

Ένα άλλο ερώτημα είχε να κάνει με τις πιο «καυτές» έδρες που πρέπει να παίξουν οι ομάδες τους εκτός έδρας. Στο συγκεκριμένο video ρωτήθηκαν πολλοί παίκτες και κανείς δεν επέλεξε το ΣΕΦ. Η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών, διάλεξε τη Σερβία (Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα) και τον Παναθηναϊκό.

Ακόμη και παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν είπαν το ΣΕΦ. Ο Χάκετ επέλεξε Παρτιζάν, ο Βιλντόζα Ερυθρό Αστέρα και Παναθηναϊκό.

Πέρα από την EuroLeague, η ιστοσελίδα «BasketNews» μάζεψε τις γνώμες των GM’s αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τη σεζόν που ακολουθεί. Καλύτερη μεταγραφή επιλέχτηκε αυτή του Τι Τζέι Σορτς. Παίκτη που πήρε ο Παναθηναϊκός, ενώ διεκδίκηση και ο Ολυμπιακός αλλά τον έχασε. Όσο για τον παίκτη με τον οποίο θα άρχιζαν τις ομάδες τους, η προτίμηση στον Κέντρικ Ναν ήταν συντριπτική.

Η δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός στα μάτια των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν στο άθλημα, είναι απίστευτη. Οι γνώστες του αθλήματος, είτε μιλάμε για τους απόλυτους πρωταγωνιστές που είναι οι παίκτες, είτε για αυτούς που φτιάχνουν τις ομάδες, βλέπουν τον Παναθηναϊκό με δέος.

Την ίδια ώρα, όσο κι αν υπάρχει εκτίμηση στον Ολυμπιακό, δεν τον βάζουν στο ίδιο… ράφι με το «τριφύλλι». Παρά τα τέσσερα σερί Final Four. Παρά τα σερί Super Cup που έχει κατακτήσει η ομάδα του λιμανιού. Παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας με τον τρόπο που αυτή ήρθε.

Ο μικρόκοσμος του Λιόλιου, του Μελή, των «θέλω» του Ολυμπιακού, της επικοινωνιακής δυναμικής του, δεν επηρεάζει κανέναν στην Ευρώπη. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση.

Το μόνο που κατορθώνουν είναι να «θολώνουν» την πραγματικότητα. Για να έρθει στο τέλος ένας προπονητής στην Αυστραλία με τεράστια εμπειρία στο ΝΒΑ να δηλώσει πως ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη εκτός «μαγικού κόσμου». Να έρθουν οι παίκτες της EuroLeague με απλά ευχάριστα trends στα social media και οι GM’s με αφιερώματα ξένων ιστοσελίδων.

Η αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ και για κανένα λόγο. Μπορεί ο καθένας να παρουσιάζει γιορτές και πανηγύρια, μέχρι να έρθει το 1,8% της προτίμησης του κοινού να υπενθυμίσει την σκληρή πραγματικότητα.

Αν γίνει trend η προπαγάνδα, τότε ναι ο Ολυμπιακός δε θα είναι στο Final Four αλλά αήττητος κατακτητής. Στα υπόλοιπα σκούρα τα πράγματα…