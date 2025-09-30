Το SDNA στο ιστορικό παιχνίδι της Ντουμπάι BC εναντίον της Παρτίζαν!

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνει πρεμιέρα σήμερα στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο κόσμος αλλάζει, αλλάζει και το μπάσκετ. Αλλαξε και η Ευρωλίγκα και πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που πλέον έχουμε 20 ομάδες. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Ντουμπάι BC, η οποία κάνει σήμερα τη πρεμιέρα της, αντιμετωπίζοντας στη Coca Cola Arena τη Παρτίζαν στις 19:00.

Το SDNA θα είναι εκεί για να καλύψει το ιστορικό αυτό παιχνίδι και να σας μεταφέρει μέσω του σάιτ αλλά και των social media του κάθε λεπτομέρεια. Μάλιστα η Ντουμπάι BC έχει ελληνικό χρώμα, αφού ασίσταντ κόουτς είναι ο Γιάννης Γεωργαλλής, παλιός διεθνής παίκτης και εδώ και χρόνια ασίσταντ κόουτς σε διάφορες ομάδες.

Και συν τοις άλλοις πολλά μέλη της ομάδας έχουν περάσει από τη χώρα μας, όπως ο κόουτς, Γιούριτσα Γκόλεματς (Παναθηναϊκό, Κολοσσό, Πανελλήνιο), ο άλλος βοηθός του, Λανς Χάρις (παλιός παίκτης του Κολοσσού και του Ικαρου Καλλιθέας), καθώς και οι Ντουέιν Μπέικον, Φιλίπ Πετρούσεφ, Μφιόντου Καμπενγκέλε (ΑΕΚ) και Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς (Προμηθέας).

