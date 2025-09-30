Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα»

Ο COVID κράτησε τον Έλληνα NBAer μακριά από το Milwaukee, ωστόσο το zoom έκανε την δουλειά του και ο Greek Freak μίλησε μέσω κάμερας στην Media Day.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε αρχικά πως είναι εν αναμονή του αρνητικού τεστ ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει.

Στη συνέχεια απάντησε και σε ερώτηση για το μέλλον του στα «ελάφια» και τόνισε πως θέλει να είναι μέλος μιας ομάδας που θα του δώσει τη δυνατότητα να διεκδικεί το πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Έλληνα NBAer

«Περιμένω ένα αρνητικό τεστ για να μπορέσω να φύγω από το σπίτι μου και να πάρω ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψω. Δε θέλω να θέσω σε κίνδυνο κανέναν.

Το έχω πει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Θέλω να είμαι μέλος μιας ομάδας η οποία θα μου προσφέρει τη δυνατότητα να διεκδικώ το πρωτάθλημα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Θέλω να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους», ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν μιλήσει και για τον αδερφό του, Θανάση, ο οποίος επέστρεψε στο ρόστερ της ομάδας από το Μιλγουόκι.

Λατρεύω που ο Θανάσης θα βρίσκεται στην ομάδα. Έχω παίξει πολλά χρόνια μαζί του, είναι εκπληκτικός ηγέτης και πολύ "vocal" στα αποδυτήρια. Τους κρατάει όλους ενωμένους, φέρνει ενέργεια και δημιουργεί ευκαιρίες».