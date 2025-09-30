Ο Ντουράντ σχεδιάζει ανανέωση με τους Ρόκετς

Ο Κέβιν Ντουράντ φαίνεται πως έχει ως σχέδιο να συνεχίσει την καριέρα του στο Χιούστον και τους Ρόκετς.

Ο 37χρονος σούπερ σταρ του ΝΒΑ αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι θέλει να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Ρόκετς, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα προχωρήσει η συμφωνία.

«Το βλέπω να γίνεται. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά πιστεύω ότι θα βάλω την υπογραφή μου σε νέο συμβόλαιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ντουράντ εντάχθηκε στο Χιούστον τον περασμένο Ιούλιο μέσω ανταλλαγής από τους Φίνιξ Σανς και μπαίνει φέτος στην τελευταία σεζόν του τρέχοντος συμβολαίου του, που του αποφέρει 54,7 εκατομμύρια δολάρια.