Πρεμιέρα για τους δύο «αιωνίους» στην Euroleague

Η Euroleague ξεκινάει και οι δύο «αιώνιοι» κάνουν πρεμιέρα απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου (Παναθηναϊκός AKTOR) και Μπασκόνια (Ολυμπιακός).

Η νέα σεζόν της Euroleague είναι εδώ. Την Τρίτη (30/9) θα γίνουν τα πρώτα τζάμπολ στην διοργάνωση και θα δώσουν τα πρώτα τους παιχνίδια οι δύο «αιώνιοι».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στις 21:15 θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Μπάγερν Μονάχου και φυσικά θέλει να ξεκινήσει την σεζόν με θετικό αποτέλεσμα. Νίκη ψάχνει και ο Ολυμπιακός στην Ισπανία, καθώς στις 21:30 θα αντιμετωπίσει στην Buesa Arena την Μπασκόνια.

Φυσικά, αυτές δεν είναι οι μόνες αναμετρήσεις της ημέρας, με το πρόγραμμα της Euroleague να είναι... πλούσιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

19:00 Ντουμπάι BC - Παρτιζάν

20:45 Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπασκόνια - Ολυμπιακός

21:45 Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης