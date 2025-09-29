Μουράτος στο SDNA: «Να ξαναγεμίσουμε το κλειστό - Πολύ όμορφη η συμμετοχή στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού»

Ο Βασίλης Μουράτος μίλησε στο SDNA και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο Περιστέρι, στους στόχους για τη νέα σεζόν αλλά και στη συμμετοχή του στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR μεταξύ άλλων.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της Stoiximan Greek Basketball League ο Βασίλης Μουράτος μίλησε στο SDNA και αναφέρθηκε την επιστροφή του στο Περιστέρι μετά από έξι χρόνια. Τόνισε πως ελπίζει αυτή η θητεία του να είναι πιο επιτυχημένη και ξεκαθάρισε τους στόχους που έχει για τη νέα σεζόν.

Ακόμη, σχολίασε το γεγονός πως το Περιστέρι... χτίστηκε από την αρχή φέτος και υπογράμμισε το πόσο όμορφη εμπειρία ήταν η συμμετοχή του στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR. Τέλος, απάντησε στο αν σκέφτεται την προοπτική του εξωτερικού για το μέλλον του, δηλώνοντας πως είναι αφοσιωμένος στη φετινή αγωνιστική περίοδο με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή του στο Περιστέρι: «Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιστροφή για εμένα, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Βρήκα ανθρώπους που είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές παλιότερα, που έχουμε κρατήσει ανθρώπινες σχέσεις και έξω από το μπάσκετ. Μακάρι αυτή η θητεία μου στο Περιστέρι να αποδειχθεί καλύτερη και πολύ πιο επιτυχημένη και για εμένα και για την ομάδα».

Για τους στόχους του για τη νέα σεζόν: «Αυτό μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε ομαδικούς και προσωπικούς στόχους. Καταρχάς, ατομικά νομίζω ότι οποιοσδήποτε παίκτης που απαρτίζει αυτή την ομάδα πρέπει να θέσει ως στόχο το να πάει καλά η ομάδα, γιατί μόνο έτσι θα γίνει και αυτός καλύτερος. Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου φέτος. Θέλω να πάρω πράγματα και από τον κόουτς όσον αφορά το επιθετικό και το αμυντικό κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που θέλω να βελτιώσω. Όσον αφορά το κομμάτι της ομάδας, θέλω να παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο και αξιόλογο στο γήπεδο και σαν προσωπικό στόχο για την ομάδα έχω το να καταφέρουμε να ξαναγεμίσουμε το κλειστό, γιατί έχω βιώσει εποχές παλιότερα που το κλειστό ξεχείλιζε. Ξέρω τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα».

Για το ότι η ομάδα έχει νέους παίκτες και προπονητή: «Σίγουρα έχει δυσκολίες το ότι είμαστε μία πάρα πολύ νέα ομάδα. Όμως, από αυτά που έχω βιώσει τις πρώτες 10 μέρες που είμαι εδώ, όλοι είναι αποφασισμένοι, δουλεύουν εξαιρετικά, το περιβάλλον είναι άψογο και άκρως επαγγελματικό και όταν είσαι σε αυτή την κατεύθυνση, είσαι αποφασισμένος να πετύχεις και δουλεύεις καθημερινά για αυτό, νομίζω θα ανταμειφθείς όπως πρέπει».

Για την εμπειρία του στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR: «Σίγουρα ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το να κοντράρεσαι με τους καλύτερους παίκτες της Euroleague είναι δεδομένο ότι σε κάνει καλύτερο καθημερινά. Ελπίζω να βοήθησα και σίγουρα βοηθήθηκα από όλη αυτή την εμπειρία με τον Παναθηναϊκό και τώρα τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Για το αν σκέφτεται μελλοντικά να παίξει στο εξωτερικό: «Προς το παρόν συνέβη κάτι φέτος, ήρθα δηλαδή στην ομάδα του Περιστερίου, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ καλό για εμένα, κάτι που ήθελα. Οπότε, κάνω απόλυτα focus στην ομάδα, στο να πετύχουμε, στο να βελτιωθώ και εγώ ατομικά αλλά κυρίως η ομάδα να παρουσιάσει κάτι πολύ όμορφο φέτος και να είναι επιτυχημένη».