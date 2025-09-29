🎁 Το SDNA δίνει τη δυνατότητα σε δύο τυχερούς να κερδίσουν από μία 𝝙𝝞𝝥𝝠𝝜 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝟𝝠𝝜𝝨𝝜 και να παρακολουθήσουν μαζί με έναν φίλο/φίλη τους από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν Μονάχου για την πρεμιέρα της Euroleague.
Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό:
1️⃣ Follow το @sdnagr
2️⃣ Follow το @paoneagr
3️⃣ Tag 1 φίλο στα σχόλια
💬 Κάθε σχόλιο είναι μια συμμετοχή. Όσα περισσότερα σχόλια κάνεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχεις να είσαι εσύ ένας από τους νικητές!
⏳ Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την Τρίτη στις 11:45.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 💚
Χρόνος ανάγνωσης 1’
Διαγωνισμός SDNA: Κερδίστε δύο διπλές προσκλήσεις για το Παναθηναϊκός-Μπάγερν!
ΟΜΑΔΕΣ
🎁 Το SDNA δίνει τη δυνατότητα σε δύο τυχερούς να κερδίσουν από μία 𝝙𝝞𝝥𝝠𝝜 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝟𝝠𝝜𝝨𝝜 και να παρακολουθήσουν μαζί με έναν φίλο/φίλη τους από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν Μονάχου για την πρεμιέρα της Euroleague.
Διαγωνισμός SDNA: Κερδίστε δύο διπλές προσκλήσεις για το Παναθηναϊκός-Μπάγερν!