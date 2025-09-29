Βεζένκοφ, Λάρκιν και Βέσελι συμφώνησαν: Καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη στο ΟΑΚΑ (vid)

Οι παίκτες της Euroleague διάλεξαν την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα, με τα μεγαλύτερα αστέρια να επιλέγουν το ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο μερικοί αστέρες της διοργάνωσης διάλεξαν την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.

Οι Σάσα Βεζένκοφ, Σέιν Λάρκιν, Λούκα Βιλντόζα, Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Γιάν Βέσελι ήταν μερικούς από αυτούς που επέλεξαν το ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού AKTOR, δείχνοντας την.. καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι «πράσινοι» οπαδοί.

Αναλυτικά οι επιλογές:

Μάικ Τζέιμς: Ζαλγκίρις Κάουνας

Σάσα Βεζένκοφ: Ζαλγκίρις Κάουνας, Παναθηναϊκός AKTOR

Εβάν Φουρνιέ: Παρτιζάν

Σέιν Λάρκιν: Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας, Παναθηναϊκός AKTOR

Ερκάν Οσμάνι: Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας

Ζαν Μοντέρο: Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν

Νέιτ Σέστινα: Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν, Παναθηναϊκός AKTOR

Λούκα Βιλντόζα: Ερυθρός Αστέρας, Παναθηναϊκός AKTOR

Ντάνιελ Χάκετ: Παρτιζάν

Ουίλι Ερνανγκόμεθ: Παναθηναϊκός AKTOR, ελληνικές, τουρκικές και σερβικές έδρες

Γιάν Βέσελι: Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας, Παναθηναϊκός AKTOR, Φενερμπαχτσέ

Ματίας Λεσόρ: Παρτιζάν

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκίρις Κάουνας

Βασίλιε Μίσιτς: Ερυθρός Αστέρας

Τρεντ Φόρεστ: Παναθηναϊκός AKTOR

Δείτε την ανάρτηση: