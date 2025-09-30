Oλυμπιακός: Νέα όνειρα, νέες φιλοδοξίες, ίδιος στόχος!

O Oλυμπιακός ρίχνεται στην μάχη της Euroleague μπαίνοντας κατευθείαν στα βαθιά με «διαβολοβδομάδα», με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν νέα όνειρα, νέες φιλοδοξίες, αλλά ίδιο στόχο: Την επιστροφή στην κορυφή.

H πρεμιέρα της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και Ολυμπιακός ρίχνεται κατευθείαν στα… βαθιά με δυο εκτός έδρας αναμετρήσεις για την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν άλλαξαν πολλά πράγματα από την περασμένη σεζόν. Διατήρησαν τον βασικό κορμό και τους περισσότερους παίκτες του ρόστερ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προσθέτει «ενέσεις» αθλητικότητας στην ομάδα, ένα στοιχείο που έλειψε από την περασμένη σεζόν.

Ντόντα Χολ, Τάισον Ουόρντ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Φρανκ Νιλικίνα και Όμηρος Νετζήπογλου είναι 5 μεταγραφές που πραγματοποίησαν οι Πειραιώτες την φετινή σεζόν, με τους Μήτρου-Λονγκ, Ουίλιαμς-Γκος, Λούκα Βιλντόζα και Μόουζες Ράιτ να αποτελούν παρελθόν.

Είναι εμφανές πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τις προσθήκες των Ουόρντ, Χολ, Νιλικίνα και Αντετοκούνμπο θέλει να δώσει στην ομάδα του κάτι το οποίο έλειπε την περασμένη χρονιά: Πίεση πάνω στην μπάλα και κυρίως αθλητικότητα.

Ο πρώην ψηλός των Μπασκόνια και Μονακό έχει εξαιρετική παρουσία στα φιλικά προετοιμασίας και στο Super Cup, είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού την περίοδο και δίνει ξεκάθαρα αυτό που έλειπε από την περσινή frontline γραμμή των Πειραιωτών: Ενέργεια, δυναμικά hedge out, πολύ καλός στην άμυνα με αλλαγές, δυνανικά τελειώματα και θετικός στο ψηλό παιχνίδι. Είναι ένας διαφορετικός τύπου σέντερ από τον Μουστάφα Φαλ, που προσέφερε διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας.

Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» με την απόκτηση του Φραν Νιλικίνα θέλoυν να θωρακίσουν την άμυνα της περιφερειακής τους γραμμής και αν μη τι άλλο μαζί με τον Τόμας Ουόκαπ αναμένεται να αποτελέσουν σούπερ αμυντικό δίδυμο. Σίγουρα ο Γάλλος γκαρντ δεν ξεχωρίζει για τις επιθετικές του ικανότητες, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τον 27χρονο άσο.

Επιπλέον οι Πειραιώτες το περασμένο καλοκαίρι έκαναν δικό τους τον Τάισον Ουόρντ, ενός παίκτη που μπορεί να δώσει διαφορετικά στοιχεία στην θέση «3» από τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου. Ο πρώην παίκτης της Παρί μπορεί να παίξει πολύ καλά την άμυνα με αλλαγές, κάτι που θα εφαρμόσει συνέχεια την ερχόμενη σεζόν ο Ολυμπιακός, έχει μέγεθος, ενώ είναι αξιόπιστος αμυντικός.

Εντούτοις ο Ολυμπιακός μπορεί να μην άλλαξε πολλά όσον αφορά το ρόστερ του, ωστόσο αναμένεται να παίξει διαφορετικό μπάσκετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Μπορεί όπως είπαν και οι πρόεδροι του να μην είναι το απόλυτο φαβορί την ερχόμενη σεζόν, ωστόσο το ρόστερ είναι φτιαγμένο για την κορυφή. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος!