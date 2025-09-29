Ταϊρίκ Τζόουνς: «Λυπάμαι που δεν βρέθηκα στην Αυστραλία - Θα κάνω ο'τι χρειαστεί για να κερδίσει η ομάδα»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς σε δηλώσεις του στην Mozzart Sport μίλησε για το ξεκίνημα της νέας σεζόν, σημείωσε πως λυπάται που δεν ταξίδεψε στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ενώ μίλησε και για τους στόχους της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την περσινή σεζόν και το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP: «Ήθελα να τελειώσω σωστά τη σεζόν και είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Εκμεταλλευτήκαμε αυτή την ευκαιρία. Ήταν η πρώτη φορά που γύρισα σπίτι με ένα τρόπαιο. Το βραβείο του MVP δεν σημαίνει τόσα πολλά για μένα όσο βλέπω ότι σημαίνει για τους άλλους. Είμαι ομαδικός παίκτης και θέλω να βεβαιωθώ ότι η ομάδα θα κερδίσει. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να κερδίσω».

Για τον τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να ταξιδέψει στην Αυστραλία: «Λυπάμαι που έχασα το ταξίδι στην Αυστραλία, αλλά ήμουν εδώ, ανάρρωσα και ετοιμάστηκα για την σεζόν. Όλα είναι καλά τώρα, είχα αρκετό χρόνο για να λύσω το πρόβλημα και δεν θα χάσω κανέναν ανταγωνιστικό αγώνα, κάτι που είναι πολύ καλό»

Για τον στόχο της σεζόν για την ομάδα: «Χάσαμε τα πλέι οφ πέρυσι, οπότε σίγουρα θέλω να μπούμε στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και μετά να κάνουμε φασαρία».

Για το πρώτο παιχνίδι με την Ντουμπάι και την «μάχη» των ψηλών με τον Καμπενγκέλε: «Δεν νομίζω ότι ένας αγώνας είναι πιο δύσκολος από έναν άλλο. Κανείς δεν είναι ίδιος, ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό και δικό του. Έχουμε ένα καλό προπονητικό επιτελείο, καθώς και τους ανθρώπους μου που με βοηθούν να είμαι έτοιμος για κάθε παιχνίδι. Και θα είμαι έτοιμος»