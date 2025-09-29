Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός στις δημοσκοπήσεις και στα χαρτιά είναι η νούμερο ένα ομάδα για να κατακτήσει την EuroLeague»

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό τόνισε πως το «τριφύλλι» είναι η νούμερο ένα ομάδα για την κατάκτηση της EuroLeague στα χαρτιά και στις δημοσκοπήσεις

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για να ενωθούμε ως ομάδα. Ναι, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας διαδικασίας, αλλά τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά. Σε κάποιο βαθμό, θα είμαι και πάλι προσεκτικός για να μην τους υπερφορτώσω. Και το επιθετικό μας πακέτο σίγουρα θα αναπτυχθεί αργά στην αρχή.

Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα. Στις δημοσκοπήσεις, είναι η νούμερο ένα ομάδα όσον αφορά τις προβλέψεις για την κατάκτηση του EuroLeague. Και στα χαρτιά, έτσι φαίνεται σίγουρα. Οι γκαρντ τους είναι εξαιρετικά καλοί. Αυτό θα είναι ένας καλός δείκτης για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, μου αρέσει η ομάδα μου, μαζί τους μπορούμε να παίξουμε ομαδικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου».