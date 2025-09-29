Ευρωπαίος Πανιώνιος: Μια ιστορία 50 ετών

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για τον 236ο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας του, κόντρα στους Niners Chemnitz την Τετάρτη (1/10- 19:30) στο Δ.Α.Κ Γλυφάδας και στην πρεμιέρα του BKT Eurocup

Θα είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας που δίνει ο Πανιώνιος μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες ενώ παράλληλα συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον πρώτο αγώνα του Ιστορικού σε ευρωπαϊκή διοργάνωση! Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω κι ας πάμε στο… νούμερο 1, λίγα 24ωρα πριν φτάσουμε στο νούμερο 236!

Στις 28 Οκτωβρίου 1975, το ρεπορτάζ του Αντώνη Χαζάπη στην ιστορική εφημερίδα Αθλητική Ηχώ αναφέρει τα εξής:

«Ο Πανιώνιος, πρώτος απ’ όλες τις ελληνικές ομάδες ρίχνεται σήμερα στο Κύπελλο Κόρατς. Στο γήπεδο του Μίλωνος, 8:30μ.μ θα αντιμετωπίσει την βελγική Μονσό. Ο συμπαθής νεοσμυρνιώτικος σύλλογος μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει μια αξιοπρεπή εμφάνιση.

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ελληνικής ομάδας είναι περιορισμένες, δεδομένου ότι δεν έχει προετοιμασθεί καταλλήλως για έναν τόσο αποφασιστικό αγώνα. Παράλληλα οι παίκτες δεν έχουν τη σχετική εμπειρία διεθνών αγώνων, αντίθετα με τους Βέλγους που και καλύτερο συγκρότημα διαθέτουν και περισσότερη εμπειρία έχουν. Παράλληλα ενδέχεται να διαθέτουν έναν- δύο Αμερικανούς. Συνεπώς ο Πανιώνιος που την εποχή αυτή έχει πολλά προβλήματα δεν διατηρεί ελπίδες προκρίσεως στον επόμενο γύρο»!

Ο Πανιώνιος, πάντως, στον πρώτο αγώνα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση κατάφερε να φτάσει στη νίκη (88-85) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν του έδινε καμία ασφάλεια ενόψει της ρεβάνς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αν ο Πανιώνιος έπαιρνε την πρόκριση στον β’ προκριματικό του Κυπέλλου Κόρατς, θα αντιμετώπιζε την βουγάρικη Μπότεφ που θα ήταν και το τελευταίο εμπόδιο για είσοδο σε όμιλο και στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ο Πανιώνιος σε έναν αγώνα που παρακολούθησαν (όπως διαβάζουμε ατο ρεπορτάζ της εποχής) περίπου 1.500 φίλαθλοι, στο 30’ προηγήθηκε με διαφορά 16 πόντων την οποία δεν κατάφερε να διατηρήσει ως το τέλος.

Η Μονσό ξέφυγε με 24-16 περίπου 8 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου αλλά ο Πανιώνιος ανέβασε την απόδοσή του, αρχικά μείωσε σε 30-26 και τελικά το ημίχρονο έληξε ισόπαλο 38-38.

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ο Πανιώνιος ήταν καταιγιστικός, προηγήθηκε 52-47 στο 25’ λίγο αργότερα με σερί 8-0 ξέφυγε 60-47 και στο 30’ το σκορ έφτασε στο 69-53. Αυτό το +16 που θα έδινε σαφώς περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης δεν έμεινε ως το τέλος. Οι Βέλγοι μείωσαν σε 74-71 στο 36’ και ο Ιστορικός έφτασε στη νίκη με 88-85.

Ο Μίλτος Λαζαρίδης ήταν ο πρώτος σκόρερ (26 πόντοι) του Πανιωνίου σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα. Ο Αμερικανός Οντίλ (που αποβλήθηκε με 5 φάουλ στο 31’) είχε 24 πόντους ενώ ο Μάκης Δενδρινός είχε 23 πόντους.

Ο Κώστας Μίσσας πρόσθεσε 8 πόντους ενώ την πεντάδα των παικτών που σκόραραν έκλεισε ο Αναστασιάδης με 7 πόντους. Αγωνίστηκαν επίσης οι Μαργέτης, Παναγιωτόπουλος, Πέππας, Παύλου και Τσικίμης.

Στην ρεβάνς στο Βέλγιο η Μονσό επικράτησε με 87-75 και (παρά την προσπάθεια του Πανιωνίου) προκρίθηκε στην επόμενη φάση!

Κατά σύμπτωση ακριβώς στην συμπλήρωση 50 ετών από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα (28/10/1975) ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την ιταλική Trento!

Προς το παρόν πάμε να γεμίσουμε το κλειστό της Γλυφάδας την Τετάρτη (1/10-19:30) κόντρα στους Niners Chemnitz.

