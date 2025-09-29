GM Nτουμπάι BC για τα πολύωρα ταξίδια της ομάδας: «Κανείς δεν ξέρει πως θα το αντιμετωπίσουμε»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ντουμπαί BC Ντέγιαν Καμενγιάσεβιτς, μίλησε για την δυσκολία των ταξιδιών στην Ευρώπη, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζουν πως θα λειτουργήσει το όλο σκηνικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα ταξίδια των ομάδων και της Ντουμπάι προς την Ευρώπη: «Αυτό είναι κάτι που είχαμε συζητήσει με την EuroLeague πριν από πολύ καιρό και μας ρώτησαν πώς οι ομάδες θα έρθουν εδώ. Αυτές οι ομάδες θα είναι εδώ μία φορά και θα πηγαίνουμε στην Ευρώπη κάθε εβδομάδα, κάθε φορά. Στη μελέτη μας που είχαμε όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, ειπώθηκε ότι θα ήμασταν στον αέρα συνολικά για 22 ημέρες, και θα ήμασταν 2 μήνες και 11 ημέρες εκτός του Ντουμπάι. Αν πάρουμε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν έχουν ξαναγίνει».

Για το κατά πόσο λειτουργικό τα συνεχόμενα τα ταξίδια: «Ούτε εμείς ξέρουμε. Για παράδειγμα, ρωτήσαμε τέσσερις διαφορετικούς γιατρούς τι έπρεπε να κάνουμε μετά τον αγώνα. Να πάμε κατευθείαν σπίτι ή να κοιμηθούμε εκεί και να πάμε σπίτι το πρωί; Έτσι, η απάντηση από δύο γιατρούς ήταν να πάμε σπίτι και δύο είπαν να μείνουμε για το βράδυ. Το λέω αυτό επειδή κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την ξεκούρασή μας. Ξέρουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα. Προχωράμε μέρα με τη μέρα. Μόλις τώρα, τον Οκτώβριο, έξι από τα πρώτα οκτώ παιχνίδια μας είναι εκτός έδρας».

Ο Κεμενγιάσεβιτς επεσήμανε επίσης ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου η φιλοξενούμενη ομάδα θα φτάσει στο Ντουμπάι νωρίτερα από το ίδιο το Ντουμπάι.

«Ακόμα και αν βρίσκεσαι στο Ντουμπάι, δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Αν χρειαστεί να πας επτά ώρες εκεί, πέντε ώρες εκεί και έξι ώρες σε άλλο μέρος, αυτό θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο.»

«Έχουμε μια κατάσταση όπου μετά τον αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, επιστρέφουμε σπίτι και παίζουμε με την Μπαρτσελόνα στο Ντουμπάι στις 16 Οκτωβρίου. Η Μπαρτσελόνα θα είναι μπροστά μας εδώ. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα με το ημερολόγιο».