Πεναρόγια: «Ανησυχητικός ο αριθμός των αγώνων» - Το σχόλιο για τις ισραηλινές ομάδες

Ο Χουάν Πεναρόγια προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και αναφέρθηκε στη μικρή προετοιμασία αλλά και στη συμμετοχή των ισραηλινών ομάδων στην Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε ενόψει του ματς:

«Το πρώτο παιχνίδι μας βρίσκει όλους με πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν μετά από μια pre-season πιο σύντομη από ό,τι θα θέλαμε και με πολλούς παίκτες με μικρή συνέχεια λόγω διαφορετικών συνθηκών».

Για τον Χουάνι Μάρκος: «Είναι ένας παίκτης που έρχεται για να συνεχίσει να εξελίσσεται και, ανάλογα με την ικανότητά του να βελτιώνεται, θα γίνεται κάθε μέρα πιο σημαντικός για εμάς».

«Η συνεννόηση δημιουργείται στο γήπεδο. Πολλοί νέοι παίκτες που δεν έχουν προπονηθεί μαζί σχεδόν καθόλου. Με τα 13 παιχνίδια που μας περιμένουν σε πέντε εβδομάδες είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνουμε αυτό στην προπόνηση, οπότε θα πρέπει να το κάνουμε παίζοντας».

Για τους Λαπροβίτολα και Βέσελι: «Χρειάζονται χρόνο, είναι και οι δύο καλά».

Για τον αριθμό των αγώνων: «Ο αριθμός των αγώνων είναι ανησυχητικός. Πολλοί αγώνες σε λιγότερο από 36 ώρες. Κανείς δεν θα φτάσει με γεμάτο ρεζερβουάρ στο τέλος. Είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο θα είναι πολύ δύσκολο για όλους να διατηρήσουν το ρυθμό. Θα υπάρξουν πολλές ήττες για όλες τις ομάδες. Είναι αδύνατο να διατηρηθεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης με τόσα ταξίδια και αγώνες. Οι παίκτες είναι θηρία, αλλά δεν είναι μηχανές, και εμείς τους φροντίζουμε ελάχιστα».

Για τις ισραηλινές ομάδες: «Είμαστε αθλητές και γι' αυτό υπάρχουν ηγέτες, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην πολιτική, που θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει να πάμε να παίξουμε».

Για την Χάποελ Τελ Αβίβ: «Έχει την δυνατότητα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Έχει σχεδιαστεί ώστε να τους ανταγωνιστεί όλους».