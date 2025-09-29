Δεν τους είδε σχεδόν… κανείς! Μόλις 1,8% τηλεθέαση είχε ο τελικός του Super Cup

Παρωδία, μεταξύ συγγενών και φίλων στο γήπεδο αλλά με και ελάχιστη απήχηση στους τηλεθεατές

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία καταγράφτηκε στο σμαραγδένιο νησί. Δεν φτάνει που έτρεχε ο ΕΣΑΚΕ με… προσκλήσεις να γεμίσει το γήπεδο για τον τελικό του Ολυμπιακού ενάντια στον Προμηθέα, δεν φτάνει που εντέλει ο αγώνας-γιορτή διεξήχθη ενώπιον συγγενών και φίλων παρουσία μόλις 1.000 φιλάθλων, ούτε καν τηλεοπτικό ενδιαφέρον δεν υπήρξε.

Ο τελικός-παρωδία του φετινού Super Cup είχε μόλις 1,8% τηλεθέαση κατά μέσο όρο. Μόνο!

Οι παλινωδίες των διοργανωτών που υποχρέωσαν και εξανάγκασαν τον «επτάστερο» Παναθηναϊκό να απέχει του τουρνουά, μετέτρεψαν το Super Cup σε… Beack Cup. Μάλιστα το πρώτο 15λεπτο της μετάδοσης είχε μόλις 1,3% τηλεθέαση, για να φτάσει σε peak, ήτοι maximum τιμή 15λεπτου, το 2,6% προς το τέλος του τελικού.

Για να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις, ο περσινός τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είχε κατά μέσο όρο 12% μέση τηλεθέαση, φτάνοντας ανά 15λεπτα έως και το 15%.

Ο, δε, ημιτελικός της Παρασκευής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καρδίτσα δεν τα πήγε καλύτερα με μέση τηλεθέαση 1,7%. Νούμερα που κάνουν οι επαναλήψεις και τα παιδικά προγράμματα της ΕΡΤ.

Μιντιάρχης