Διευθύνων Σύμβουλος της Άλμπα: «Το NBA Europe θα πραγματοποιηθεί και θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Άλμπα Βερολίνου, Μάρκο Μπάλντι, σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε τη φιλοδοξία του συλλόγου να ενταχθεί στο επερχόμενο NBA Europe , το οποίο όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 ή το 2028. «Το NBA Europe έρχεται. Δεν είναι πλέον απλώς μια φαντασίωση - θα συμβεί. Και θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής», δήλωσε στην Bild .

Ο Μπάλντι υπερασπίστηκε επίσης τη μετακίνηση του Άλμπα από την EuroLeague στο Basketball Champions League , την οποία ορισμένοι θεωρούν ως συμβιβασμό: «Δεν πρόκειται για μετριότητα, είναι το αντίθετο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί την τελευταία ημέρα των πλέι οφ».