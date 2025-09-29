Γκαλμπιάτι: «Είμαι ευχαριστημένος με το ρόστερ - Θαυμάζω τους παίκτες μου»

Ο προπονητής της Μπασκόνια Πάολο Γκαλμπιάτι μίλησε για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό τόνισε πως ευχαριστημένος με το ρόστερ του, τονίζοντας πως θαυμάζει τους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η χημεία είναι πολύ σημαντική. Είμαι καλά γιατί δεν είχα χρόνο να το σκεφτώ. Ήμασταν στο μεταγραφικό παζάρι μέχρι πριν από πέντε ημέρες, τραυματισμοί, προετοιμασία για αγώνες και όλα αυτά»

Για τους φίλους της ομάδας και το γεμάτο στάδιο: «Αυτό το στάδιο είναι ένα από τα 5 κορυφαία στάδια στην Ευρώπη. Σε τρεις μήνες, θέλω να βλέπω το στάδιο γεμάτο κάθε μέρα επειδή παίζουμε με τον χαρακτήρα της Μπασκόνια. Πρέπει να είμαστε σκληροί στην άμυνα και μετά να τρέχουμε. Πρέπει να κάνουμε πράγματα με υπερηφάνεια. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που ζητώ από τους παίκτες μου. Είναι σαν παιδιά μου. Τους θαυμάζω. Προσπαθούν να καταλάβουν τι θέλουμε να κάνουμε και αυτό μου αρέσει περισσότερο».

«Πρέπει να είμαστε διαφορετικοί, γιατί αν θέλουμε να παίξουμε όπως οι άλλοι, είμαστε νεότεροι, είμαστε μικρότεροι και μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε βάρος, αλλά μπορούμε να σουτάρουμε τρίποντα, και τα τρίποντα είναι καλύτερα από τα δίποντα. Μπορούμε να τρέχουμε πιο γρήγορα από τους άλλους. Μου αρέσει η ευελιξία που έχουμε και το ότι μπορούμε να είμαστε απρόβλεπτοι. Μέχρι στιγμής, έχει απουσίες αρκετές, αν και σιγά σιγά, οι τραυματισμοί επιστρέφουν. Για πρώτη φορά, μπόρεσα να βασιστώ σε δέκα επαγγελματίες παίκτες χθες, Κυριακή. Ένα θαύμα».

Για πιθανή μεταγραφή: «Η αγορά είναι πάντα ανοιχτή, αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχω. Υπάρχουν καλοί παίκτες και κάποιοι που χρειάζονται εκδίκηση για την περσινή χρονιά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά όπλα. Δεν είμαστε η ομάδα με τα περισσότερα όπλα, αλλά αυτά που έχουμε είναι πολύ επικίνδυνα. Ο πρώτος αγώνας έρχεται με μια preseason τεσσάρων αγώνων και μόνο μίας νίκης. Έχουμε κάνει βίντεο, ομιλίες και ατομικά βίντεο που διδάσκουν στους παίκτες, ώστε να καταλάβουν τι συνέβη. Μια εβδομάδα θα μπορούσαμε να έχουμε τρεις νέους παίκτες, αλλά ταυτόχρονα θα χάναμε δύο»