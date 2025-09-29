Λι: «Κάναμε μεγάλη πρόοδο στην προετοιμασία - Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή»

Ο Σέιμπεν Λι σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια μίλησε για την πρόοδο στην προετοιμασία της ομάδας, ενώ πρόσθεσε πως όλοι πρέπει να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένα σκληρό, δύσκολο ματς απέναντι σε μία σπουδαία και επιθετική ομάδα. Είμαστε να κάνουμε ένα παιχνίδι ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Μετά από την προετοιμασία που κάναμε νιώθουμε αυτοπεποίθηση ως γκρουπ, πιστεύω ότι ο προπονητής μάς προετοίμασε καλά.

Αισθάνομαι ότι είμαι περισσότερο ο εαυτός μου τώρα και θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής έχοντας το ρόλο μου στην ομάδα, είμαι χαρούμενος που πήρα μέρος σε όλη την προετοιμασία μαζί με την ομάδα ώστε να μπορέσω να προσαρμοστώ και να είμαι έτοιμος ενόψει της συνέχειας.

Ο Τόμας (Γουόκαπ) είναι ένας σπουδαίος βετεράνος γκαρντ, μας βοηθάει πολύ και εμένα προσωπικά όσον αφορά στα συστήματα που παίζουμε στην επίθεση. Σίγουρα με βοηθάει πολύ»