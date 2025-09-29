Μπαρτζώκας: «Πρέπει να κοπιάσουμε στο γήπεδο κόντρα στην Μπασκόνια» - Τι είπε για τον Νιλικίνα

O Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του ενόψει της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στην Euroleague τόνισε πως πρέπει οι παίκτες του να κοπιάσουν στο παρκέ για να κερδίσουν την Μπασκόνια. Ο λόγος που ακολουθεί την αποστολή ο Νιλικίνα

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την Μπασκόνια: «Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Κι εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω πώς θα παρουσιαστούμε κι εμείς και οι αντίπαλοι. Είχαν απουσίες, όπως κι εμείς. Δεν ξέρω πόσοι τραυματίες θα παίξουν από την Μπασκόνια».



Για τον Νιλικίνα: «Για αγωνιστικούς λόγους είναι μαζί μας. Σκοπός μας είναι να παίξει στο πρωτάθλημα την Κυριακή, οπότε πρέπει να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα».



Για τους κινδύνους που κρύβει το ματς της Τρίτης: «Δεν αντιμετωπίζω ούτε εγώ ούτε κανείς το ματς με το σκεπτικό ότι υπάρχει φαβορί. Είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, με πράγματα αβέβαια στο ξεκίνημα, για το τι θα παρουσιάσουν οι ομάδες. Πρέπει να κοπιάσουμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Πιέζουν πολύ, κάνουν παγίδες, επιβάλλουν ρυθμό στο παιχνίδι. Πρέπει να έχεις καλές επιλογές, να παίρνεις τα ριμπάουντ… Δεν υποτιμούμε τον αντίπαλό μας».