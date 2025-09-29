Ο Σορτς δηλώνει παρών: «Είμαι έτοιμος να παίξω - Αύριο θα ξυπνήσω και ξέρω ότι θα ευχηθώ να είναι ήδη η ώρα του αγώνα»

Ο Τι Τζέι Σορτς σε δηλώσεις του ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν δήλωσε έτοιμος να αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση, ενώ στάθηκε και στην ανυπομονησία που έχει για την πρεμιέρα.

«Πηγαίνω καλά, είμαι έτοιμος να παίξω, όπως και η ομάδα. Ήταν διαφορετική προετοιμασία με το EuroBasket και την Αυστραλία, εγώ ήμουν πολύ άρρωστος. Υπήρχαν πάνω και κάτω στην προετοιμασία όχι μόνο για μένα. Είχαμε 4 μέρες προπονήσεων όλοι μαζί και να γνωριστούμε, να δούμε πώς παίζουμε όλοι μαζί.

Είμαι προετοιμασμένος, έχουμε πολλά να μάθουμε. Έχει να κάνει με τις προπονήσεις. Υπάρχουν νέοι στην ομάδα, αλλά όλοι ανυπομονούμε για αύριο. Είναι μεγάλος μήνας και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με την Μπάγερν.

Εμείς στεκόμαστε στους εαυτούς μας. Υπάρχουν πολλά που λέγονται για το ρόστερ και το πώς χτίστηκε, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Οι οπαδοί μας θα έρθουν είναι σίγουρο. Αν δεν έχεις για τίποτα να παίξεις, παίξε για αυτούς».

Για το αν ανυπομονεί να παίξει μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Περίμενα για αυτήν τη στιγμή. Αύριο θα ξυπνήσω και ξέρω ότι θα ευχηθώ να είναι ήδη η ώρα του αγώνα. Ήταν μακρά προετοιμασία αλλά είμαι έτοιμος».