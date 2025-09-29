Παναθηναϊκός: Εκτός ο Όσμαν με Μπάγερν, «τρέχει» για Μπαρτσελόνα

Ο Τζέντι Όσμαν θα μείνει εκτός στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Aktor με τη Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) και... τρέχει για να προλάβει το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής με τη Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15). «Ετοιμοπόλεμοι» οι Τι Τζέι Σορτς και Μάριους Γκριγκόνις, στα «πιτς» ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Τούρκος φόργουορντ γύρισε από το EuroBasket με ένα οστικό οίδημα, το οποίο δεν έχει ξεπεράσει ακόμα στο 100%. Έτσι, όπως ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν, ο Όσμαν θα απουσιάσει από την πρεμιέρα με τους Βαυαρούς, την ώρα που το ιατρικό επιτελείο της «πράσινης» ΚΑΕ κάνει... αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος ο πρώην NBAer στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Ως γνωστόν, στα «πιτς» παραμένει και ο Ματίας Λεσόρ, με τον Αταμάν να ετοιμάζεται να έχει κανονικά στη δωδεκάδα του τον Τι Τζέι Σορτς, όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA. Στη διάθεση του έμπειρου head coach βρίσκεται και ο Μάριους Γκριγκόνις, που προπονείται κανονικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν για το... ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού Aktor ενόψει της πρεμιέρας:

«Ο Τζέντι δεν θα αγωνιστεί αύριο, σίγουρα. Το ιατρικό μας επιτελείο θα προσπαθήσει να τον ετοιμάσει για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. Ο Ματίας, όπως ξέρετε, λένε πως θα επιστρέψει τον Νοέμβριο. Δεν γνωρίζω ούτε εγώ πότε θα γυρίσει ακριβώς στις προπονήσεις της ομάδας και τους αγώνες. Ο Τι Τζέι είναι καλά, προπονήθηκε τις τελευταίες τρεις μέρες και δεν έχει κανένα πρόβλημα».