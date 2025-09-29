Αταμάν: «Στο 40% το ποσοστό ετοιμότητάς μας»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Aktor με τη Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) και τόνισε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή το ποσοστό ετοιμότητας του «τριφυλλιού» είναι 40%.

Αναλυτικά όσα είπε στο πλαίσιο της «πράσινης» media day για την 1η αγωνιστική της Euroleague:

Για την αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου: «Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, έπειτα από ένα μεγάλο διάλειμμα. Τα επίσημα παιχνίδια ξεκινούν και ανεξαρτήτως αντιπάλου οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχίζει η σεζόν. Η Μπάγερν έχει πολλούς νέους παίκτες, όπως και εμείς έχουμε πολλούς νέους παίκτες - κλειδιά, που θα αγωνιστούν αύριο για πρώτη φορά σε επίσημο εντός έδρας αγώνα εδώ. Θα είναι σημαντικό να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να βρούμε τρόπο να νικήσουμε».

Για το επίπεδο ετοιμότητας του Παναθηναϊκού Aktor τη δεδομένη χρονική στιγμή: «40%. 40%, είμαστε έτοιμοι κατά 40%. Όμως, παρά αυτό το ποσοστό, πρέπει να παίξουμε επιθετικά. Για να τα καταφέρουμε θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του κοινού μας, γιατί το ΟΑΚΑ είναι πάντα "καυτό". Αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για εμάς, ότι δηλαδή σε μια κατάσταση με 40% ετοιμότητα θα αγωνιστούμε εντός έδρας στο ξεκίνημα. Όπως και να 'χει, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τρόπο να νικήσουμε. Σε αυτό το κομμάτι της σεζόν δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα παίξουμε εξαιρετικό μπάσκετ. Ενδεχομένως να μην παίξουμε σπουδαίο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να παλέψουμε για τη νίκη».

Για το ιατρικό δελτίο της ομάδας του: «Ο Τζέντι δεν θα αγωνιστεί αύριο, σίγουρα. Το ιατρικό μας επιτελείο θα προσπαθήσει να τον ετοιμάσει για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. Ο Ματίας, όπως ξέρετε, λένε πως θα επιστρέψει τον Νοέμβριο. Δεν γνωρίζω ούτε εγώ πότε θα γυρίσει ακριβώς στις προπονήσεις της ομάδας και τους αγώνες. Ο Τι Τζέι είναι καλά, προπονήθηκε τις τελευταίες τρεις μέρες και δεν έχει κανένα πρόβλημα».

Για τους νέους κανονισμούς της Euroleague με την είσοδο των προπονητών στο παρκέ και αν ο ίδιος θα το κάνει ξανά μέσα στη σεζόν: «Σίγουρα, δεν θα το κάνω. Πριν οι κανονισμοί στο επέτρεπαν και κάποιες φορές το είχα κάνει. Είτε για λόγους τακτικής, είτε λόγω υπομονής. Τώρα φυσικά και όχι. Θα είμαι έξυπνος. Εφόσον άλλαξαν τον κανονισμό, θα τον ακολουθήσουμε. Κανένα πρόβλημα».