Χριστινάκη: «Να δουλέψουμε για να βρούμε τη χημεία μας»

Η Ελεάννα Χριστινάκη έκλεψε την παράσταση στο 1ο SuperCup Γυναικών που φιλοξενήθηκε στην Άρτα. Αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης φτάνοντας στο 41 στο σύστημα αξιολόγησης και αγωνίστηκε κάθε στιγμή που ήταν στο παρκέ με πάθος.

Με το ίδιο πάθος, συνοδευόμενο από ειλικρίνεια και αγάπη γι’ αυτό που κάνει στο παρκέ μίλησε για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς με τον Ολυμπιακό, τη σημασία της χημείας, τη δύναμη της πίστης και της αφοσίωσης. Και μοιράστηκε το δικό της μήνυμα για το μπάσκετ γυναικών και τις νέες αθλήτριες.

«Δεν έχει σημασία ποιος βγαίνει MVP, σημασία έχει να παίρνει τίτλους η ομάδα, κάτι που κάνουμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό», δηλώνει η Χριστινάκη. «Σήμερα (σ.σ. χθες) έτυχε να είμαι εγώ, σε άλλους τελικούς μπορεί να είναι κάποια συμπαίκτριά μου. Είπαμε από την αρχή: όποιος είναι «ζεστός» σήμερα, παίρνει την μπάλα. Αυτό έκαναν οι συμπαίκτριές μου και η coach, και έτσι ήρθε η νίκη».

Η «ερυθρόλευκη» δεν παραλείπει να συγχαρεί τον αντίπαλο: «Ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι μια πολύ καλή ομάδα, φιλοξενεί την Εθνική κάθε καλοκαίρι για την προετοιμασία μας, επενδύει στο γυναικείο μπάσκετ και πιστεύω ότι θα έχουν μια επιτυχημένη σεζόν. Όσο για εμάς, συνεχίζουμε ο πρώτος τίτλος δεν λέει πολλά, έχουμε μια ολόκληρη σεζόν μπροστά μας και πολλά θέματα στα οποία πρέπει να δουλέψουμε για να βρούμε τη χημεία μας».

Για το Super Cup, η Χριστινάκη τονίζει: «Έχοντας ζήσει πλέον το πρώτο Super Cup, μπορώ να πω πως ήταν κάτι που έλειπε. Χαίρομαι πολύ που προστέθηκε, είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός και τα επόμενα χρόνια θα γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικός. Κάθε βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι πρόοδος για το μπάσκετ. Φέτος φιλοξενήσαμε μια μεγάλη διοργάνωση, και θεωρώ πως μετά το Eurobasket περισσότερα παιδιά στράφηκαν προς τον αθλητισμό. Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να αναβαθμίσουμε το άθλημα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».

Όσον αφορά τους προσωπικούς της στόχους, η MVP είναι σαφής: «Δεν έχω προσωπικούς στόχους, οι στόχοι μου πάντα συμβαδίζουν με της ομάδας. Όσο πάει καλά η ομάδα, είμαστε όλοι καλά και ευτυχισμένοι. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι πάντα να πρωταγωνιστεί σε πρωτάθλημα και κύπελλο, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Από εκεί και πέρα, έχουμε έναν πολύ δύσκολο όμιλο στην Euroleague, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει και θα μας δώσει χρήσιμες εμπειρίες για τα παιχνίδια στην Ελλάδα».

Η ίδια επισημαίνει και την πρόοδο του ελληνικού πρωταθλήματος : «Χαίρομαι που πλέον υπάρχουν περισσότερες ανταγωνιστικές ομάδες, που επενδύουν χρήματα, και έτσι ανεβαίνει συνεχώς το επίπεδο».

Τέλος δίνει το δικό της μήνυμα στις νέες αθλήτριες: «Να αγαπάνε το μπάσκετ ο αθλητισμός μπορεί να σε διδάξει πολλά, και πρέπει να τον συνδυάζουν με τις σπουδές τους, δουλεύοντας με αφοσίωση. Εγώ είμαι ένα παιδί που πέρασε δύο χιαστούς και κατάφερα να ξαναβρίσκομαι εκεί που ονειρευόμουν, με υπομονή και πίστη στον εαυτό μου. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται πάντα στην προσπάθεια και την επιμονή. Πίστη στο Θεό, πίστη στον εαυτό μας, πάντα πρέπει να πιστεύουμε, και όλα τα καλά έρχονται, ίσως όχι τη στιγμή που θέλουμε, αλλά πάντα έρχονται. Κανείς που δούλεψε για τα όνειρά του δεν χάθηκε».