Αταμάν: «Τα ΜΜΕ έχουν καταστρέψει την αθλητική κοινότητα στην Τουρκία»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του τα έβαλε με τα Μέσα της Τουρκίας για την προβολή που δείχνουν στο ποδόσφαιρο και την αδιαφορία στο μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «S Spor»:

«Έχουν καταστρέψει τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα, στην αθλητική κοινότητα. Υπάρχει μια τρέλα για το ποδόσφαιρο. Τα πάμε τόσο καλά στην Euroleague, αλλά δεν είμαστε στην ατζέντα. Οι πρόεδροι αλλάζουν επειδή οι ποδοσφαιρικές ομάδες αποτυγχάνουν. Ωστόσο, το ενδιαφέρον όλων για το ποδόσφαιρο παραμένει έντονο.

Το ποδόσφαιρο έχει τη δική του οικονομία. Ξοδεύονται εκατομμύρια, αλλά οι επιτυχίες στην Ευρώπη δεν έρχονται. Η ομάδα μου, η Γαλατασαράι, ξόδεψε 80 εκατομμύρια ευρώ για τον Όσιμεν, και όλα αυτά μόνο και μόνο για να κερδίσει το εγχώριο πρωτάθλημα.

Το σημείο αναφοράς θα πρέπει να είναι η επιτυχία στην Ευρώπη, η επίτευξη τουλάχιστον των ημιτελικών μιας διοργάνωσης, όχι απαραίτητα η κατάκτηση του τροπαίου. Και αυτό δεν έχει συμβεί. Οι αντιπαλότητες και οι εντάσεις με τους διαιτητές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει δομή. Όλοι μιλάνε για τους διαιτητές».