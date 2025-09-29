Ολυμπιακός: Χωρίς Έβανς και ΜακΚίσικ στην Ισπανία - Με 14 παίκτες η αποστολή

Χωρίς τους Κίναν Έβανς και Σακίελ ΜακΚίσικ θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην Ισπανία. Με 14 παίκτες η αποστολή. Μέσα και ο Φρανκ Νιλικίνα.

Πρόβλημα για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει της «διαβολοβδομάδας» και των αναμετρήσεων με Μπασκόνια (30/9, 21:30) και Ρεάλ (2/10, 21:45), αφού στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν θα είναι ο ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός άσος έχει ενοχλήσεις και δεν θα είναι με την αποστολή του Ολυμπιακού, όπως φυσικά και ο Έβανς, που ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη δεξιά επιγονατίδα.

Ο Μπαρτζώκας πήρε μαζί του 14 παίκτες, μέσα στους οποίους είναι και ο Φρανκ Νιλικίνα, παρότι δεν θα παίξει, και προφανώς απουσιάζει ο Μουσταφά Φαλ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Σέιμπεν Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ

