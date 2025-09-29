Τζάμπολ με… διαβολοβδομάδα στην EuroLeague, όλες οι μεταδόσεις!

Δράση και στο Eurocup. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

H μεγαλύτερη EuroLeague όλων των εποχών με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό κάνει τζάμπολ με «διαβολοβδομάδα»! 20 ομάδες, 38 αγωνιστικές και περισσότερες από 400 αναμετρήσεις (+74 από πέρυσι) στη σεζόν, με τελικό στόχο το Final - 4 που θα γίνει στην Αθήνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ τον Μάιο του 2026.

Η φετινή σεζόν θα είναι ακόμη πιο συναρπαστική, ακόμη πιο θεαματική με τη συμμετοχή συνολικά 20 ομάδων οι οποίες θα δώσουν 38 αγωνιστικές για να συνεχίσουν μετά στα play offs και φυσικά στο μεγάλο στόχο: το Telekom Centers Athens στις 22 - 24/5.

Η σεζόν ξεκινάει στις 30/9 με «διαβολοβδομάδα» (την πρώτη από τις 10 συνολικά που θα διεξαχθούν) και τις ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να δίνουν μεγάλα παιχνίδια. Ο «επτάστερος» του Εργκίν Αταμάν, υποδέχεται τις Μπάγερν και Μπαρτσελόνα ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκινάει στην Ισπανία κόντρα στη Μπασκόνια και στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η άλλη μεγάλη μπασκετική διοργάνωση, το EuroCup κάνει τζάμπολ επίσης στις 30/9 και τη φετινή σεζόν τη χώρα μας θα την εκπροσωπήσουν ο Άρης Betsson και ο Πανιώνιος που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 11 χρόνια. Οι Θεσσαλονικείς ταξιδεύουν στη Βενετία και οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τους Νάινερς Κέμνιτς.

EuroLeague – 1η αγωνιστική

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

19:00 Ντουμπάι - Παρτίζαν, Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα, Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:45 Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports6 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Αποστόλη Λάμπου

21:30 Μπασκόνια - Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

20:30 Μονακό - Ζάλγκιρις, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:45 Φενερμπαχτσέ - Παρί, Novasports Prime σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

EuroLeague – 2η αγωνιστική

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

21:30 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Μπάγερν - Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

20:00 Ζάλγκιρις - Φενερμπαχτσέ, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:30 Μονακό - Ντουμπάι, Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια, Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Eurocup

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

21:00 Βενέτσια - Άρης Betsson, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

19:30 Πανιώνιος - Νάινερς Κέμνιτς, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:00 Τρέντο - Μπουργκ, Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

21:30 Λόντον Λάιονς - Μπουντούτσνοστ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

