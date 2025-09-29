Ντροπιαστικές εικόνες στο Rising Stars: 2 ματς σε 1 μέρα για την Κάλυμνο, δεν είχαν ούτε νεράκια!

Ντροπιαστικές καταστάσεις στο Rising Stars U18 της ΕΟΚ για την Κάλυμνο, με την ομάδα να καταγγέλλει τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπως αναφέρει το «kalymnos-news».

Η Κάλυμνος αναγκάστηκε να παίξει 2 παιχνίδια σε μία μέρα μετά από κοπιαστικό ταξίδι 12 ωρών για τον Πειραιά, ενώ στη συνέχεια και μετά τη διοργάνωση έμεινε και μία επιπλέον μέρα στην Αθήνα, αφού δεν υπήρχε πλοίο για να επιστρέψουν στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα της Καλύμνου ξεκίνησε την Πέμπτη το ταξίδι της και το πρωί της Παρασκευής, ουσιαστικά χωρίς ξεκούραση, αγωνίστηκε κόντρα στον Ήφαιστο στον Μαραθώνα, παίρνοντας μάλιστα τη νίκη.

Ωστόσο την ίδια μέρα στις 20:30 η ομάδα της Καλύμνου κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Περιστεριώνα Τήνου, γνωρίζοντας την ήττα και τον αποκλεισμό, λόγω και της υπερβολικής κούρασης.

«Μετά από 12 ώρες ταξίδι τα παιδιά έπαιξαν δύο αγώνες μέσα στην ίδια μέρα. Δεν είναι λογικό, δεν είναι ανθρώπινο. Βλέπουμε για άλλη μια φορά πόσο λίγο υπολογίζουν την περιφέρεια και τα νησιά μας», τόνισε χαρακτηριστικά γονέας που ταξίδεψε για τη διοργάνωση.

Και οι ντροπιαστικές καταστάσεις δεν έμειναν εκεί, αφού κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης δεν υπήρχαν ούτε μπουκαλάκια νερό, ενώ είχε ζητηθεί από την Ακαδημία να φέρει δικές της μπάλες, αφού ούτε αυτές υπήρχαν!

Και μέσα σε όλα και τα οικονομικά έξοδα των γονέων, που αναγκάστηκαν να πληρώσουν 500 ευρώ για το ταξίδι κι άλλα 2.000 η ομάδα, αφού η ΕΟΚ και η Πολιτεία ήταν απούσες.

«Οι οικογένειες βάζουμε από την τσέπη μας για να μείνουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Και η Πολιτεία μας γυρίζει την πλάτη», τόνισε χαρακτηριστικά ένα συγκινημένος πατέρας.

Και το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό για όλες τις ομάδες από νησιά, όπως αναφέρει το «kalymnos-news», αφού η Πολιτεία και ΕΟΚ δεν δίνουν την παραμικρή βοήθεια στους συλλόγους.