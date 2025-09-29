Νέο διπλό χτύπημα των Ουόριορς με Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ και Μέλτον

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αρχίζουν να διαμορφώνουν το ρόστερ τους για τη νέα σεζόν, αφού μετά τον Αλ Χόρφορντ ήρθαν σε συμφωνία με ακόμη δύο έμπειρους παίκτες.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ και ο ΝτεΆντονι Μέλτον, έχουν έρθει σε συμφωνία με τους «Πολεμιστές» υπογράφοντας συμβόλαια μονοετούς διάρκειας.

Έτσι, μέσα σε ένα 24ωρο οι Ουόριορς ήρθαν σε συμφωνία με Χόρφορντ, Πέιτον και Μέλτον, δυναμώνοντας σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους, με τρεις παίκτες που έχουν μεγάλη εμπειρία στο ΝΒΑ.

Πέιτον και Μέλτον, μάλιστα υπήρξαν μέλη και του περσινού ρόστερ των Ουόριορς, οπότε γνωρίζουν πολύ καλά την ομάδα και τον Στιβ Κερ, με τους «Πολεμιστές» να τους εμπιστεύονται ξανά.