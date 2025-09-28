Super.... έκπληξη Cup: Η Βαλένθια κέρδισε στο... νήμα την Ρεάλ και πήρε τον τίτλο

Η Βαλένθια έκανε την έκπληξη στο Super Cup Ισπανίας, κέρδισε την Ρεάλ στον τελικό με 98-94 και κατέκτησε τον τίτλο. Κορυφαίος ο 20χρονος Σέρχιο Ντε Λαρέα με 21 πόντους σε 20'

Με έκπληξη ξεκίνησε η σεζόν στην Ισπανία. Η Βαλένθια επικράτησε στον τελικό του Super Cup της Ρεάλ με 98-94 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Οι «νυχτερίδες» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην Euroleague και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βιλερμπάν (1/10, 21:00), με την «βασίλισσα» να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βίρτους Μπολόνια (30/9, 21:45).

Ο ταλαντούχος Ισπανός γκαρντ που έλαμψε και στο Eurobasket με την Εθνική Ισπανίας, έδειξε τα διαπιστευτήρια του όντας ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 21 πόντους σε 20' συμμετοχής .Πολύ καλή εμφάνιση από τον Κάμερον Τέιλορ με 17 πόντους, διψήφιος και ο Ρίβερς με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη ο Μάριο Χεζόνια ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Φακούντο Καμπάτσο να προσθέτει 18 πόντους με 5 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ντεκ με 11 πόντους και 7 ασίστ.