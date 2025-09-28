Aταμάν για το ποδόσφαιρο στην Τουρκία: «Ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στο τουρκικό S Spor μίλησε για το ποδόσφαιρο στην Τουρκία σημειώνοντας πως οι ομάδες ξοδεύουν πολλά εκατομμύρια απλά για να πάρουν το πρωτάθλημα.

Αναλύτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουν καταστρέψει τα μέσα της χώρας, στην αθλητική κοινότητα. Υπάρχει μία τρέλα για το ποδόσφαιρο. Τα πηγαίνουμε τόσο καλά στη EuroLeague, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ατζέντα. Οι πρόεδροι αλλάζουν επειδή οι ποδοσφαιρικές ομάδες αποτυγχάνουν. Κι όμως, το ενδιαφέρον όλων για το ποδόσφαιρο παραμένει έντονο.

Το ποδόσφαιρο έχει τη δική του οικονομία. Ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια αλλά δεν έρχονται επιτυχίες στην Ευρώπη. Η ομάδα μου, η Γαλατασαράι, έδωσε 80 εκατομμύρια για τον Όσιμεν κι όλα αυτά για να πάρει το πρωτάθλημα. Το κριτήριο θα έπρεπε να είναι η επιτυχία στην Ευρώπη, να φτάσεις στα ημιτελικά μιας διοργάνωσης έστω, όχι να πάρεις αναγκαστικά το τρόπαιο. Κι αυτό δεν έχει συμβεί. Η αντιπαλότητα και οι εντάσεις με τους διαιτητές, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει δομή, όλοι συζητούν για τους διαιτητές»