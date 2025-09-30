Η μπασκετική ομάδα του SDNA «ψηφίζει» νικητή Ευρωλίγκας!

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ξεκινάει και οι εκτιμήσεις όπως είναι λογικό δίνουν και παίρνουν.

Πότε πέρασε το καλοκαίρι, πότε πέρασε το Ευρωμπάσκετ, πότε περνάει ο χρόνος: η ουσία είναι ότι σε λίγες ώρες ξεκινάει η Ευρωλίγκα, που εκτιμάται ως η συγκλονιστικότερη όλων των εποχών. Οι ομάδες έγιναν 20, οι περισσότερες από αυτές έχουν ενισχυθεί τρομερά, το φάιναλ-φορ επιστρέφει στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι για μία ακόμη φορά τα φαβορί για την κούπα, Κέντρικ Ναν και Σάσα Βεζένκοφ είναι από τους μεγαλύτερους αστέρες της διοργάνωσης.

Ο καθένας, όπως είναι φυσικό, δίνει τις προβλέψεις του αυτές τις ώρες, το αυτό έκανε και η μπασκετική ομάδα του SDNA. Πάμε να δούμε τι έχουμε και βέβαια η ευχή είναι όντως να έχουμε τη συγκλονιστικότερη Ευρωλίγκα όλων των εποχών.

Ποιος θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα;

Τόλης Κοτζιάς (Παναθηναϊκός)

Γιώργος Ζάκκας (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Κουβόπουλος (Παναθηναϊκός)

Χρήστος Μπούκουρας (Παναθηναϊκός)

Πάρης Τρικαλιώτης (Παναθηναϊκός)

Γιώργος Ρουμελιώτης (Ολυμπιακός)

Ιάσoνας Αλαφάκης (Παναθηναϊκός)

Ποιες θα είναι οι ομάδες του φάιναλ-φορ;

Τόλης Κοτζιάς (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Εφές)

Γιώργος Ζάκκας (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Εφές)

Γιάννης Κουβόπουλος (Παναθηναϊκός, Φενέρ, Ρεάλ, Εφές)

Χρήστος Μπούκουρας (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε)

Πάρης Τρικαλιώτης (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Παρτιζάν)

Γιώργος Ρουμελιώτης (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Μονακό)

Ιάσoνας Αλαφάκης (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μονακό)

Ποιος θα είναι ο MVP της κανονικής περιόδου;

Τόλης Κοτζιάς (Κέντρικ Ναν)

Γιώργος Ζάκκας (Σάσα Βεζένκοφ)

Γιάννης Κουβόπουλος (Κέντρικ Ναν)

Χρήστος Μπούκουρας (Τι Τζέι Σορτς)

Πάρης Τρικαλιώτης (Τι Τζέι Σορτς)

Γιώργος Ρουμελιώτης (Σάσα Βεζένκοφ)

Ιάσoνας Αλαφάκης (Κέντρικ Ναν)

Ποια θα είναι η δεκάδα που θα περάσει;

Τόλης Κοτζιάς (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές, Ρεάλ, Φενέρ, Μονακό, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα)

Γιώργος Ζάκκας (Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, Μονακό, Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα)

Γιάννης Κουβόπουλος (Παναθηναϊκός, Φενέρ, Εφές, Ρεάλ, Ολυμπιακός, Μονακό, Μπαρτσελόνα, Χάποελ, Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας)

Χρήστος Μπούκουρας (Παναθηναϊκός, Μονακό, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε, Εφές, Ντουμπάι BC, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτιζάν, Μπαρτσελόνα)

Πάρης Τρικαλιώτης (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Παρτιζάν, Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Χάποελ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι BC, Αναντολού Εφές)

Γιώργος Ρουμελιώτης (Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, Μονακό, Αναντολού Εφές, Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε)

Ιάσoνας Αλαφάκης (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενερμπαχτσέ, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα, Ντουμπάι BC, Μπάγερν Μονάχου, Παρτιζάν)

Ποια θα είναι η ομάδα-απογοήτευση;

Τόλης Κοτζιάς (Μπασκόνια)

Γιώργος Ζάκκας (Μπαρτσελόνα)

Γιάννης Κουβόπουλος (Ντουμπάι BC)

Χρήστος Μπούκουρας (Παρί)

Πάρης Τρικαλιώτης (Μπαρτσελόνα)

Γιώργος Ρουμελιώτης (Φενέρ)

Ιάσoνας Αλαφάκης (Μπαρτσελόνα)

Ποιος θα είναι ο καλύτερος ρούκι της διοργάνωσης;

Τόλης Κοτζιάς (Τάλεν Χόρτον-Τάκερ)

Γιώργος Ζάκκας (Ρισόν Χολμς)

Γιάννης Κουβόπουλος (Ρισόν Χολμς)

Χρήστος Μπούκουρας (Ρισόν Χολμς)

Πάρης Τρικαλιώτης (Σέικ Μίλτον)

Γιώργος Ρουμελιώτης (Μίκα Μούρινεν)

Ιάσονας Αλαφάκης (Μίκα Μούρινεν)