Στους Ουόριορς ο Χόρφορντ

Στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Αλ Χόρφορντ, με τους «πολεμιστές» να ενισχύουν την ρακέτα τους με έναν πολύπειρο παίκτη.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ολοκλήρωσαν την κίνηση που αναμενόταν από το καλοκαίρι, κάνοντας δικό τους τον Αλ Χόρφορντ με συμβόλαιο μεγαλύτερο του ενός έτους.

Ο 39χρονος σέντερ που έγινε draft το 2007 επιθυμούσε συμβόλαιο μεγαλύτερο του ενός έτους, με τους «πολεμιστές» να κάνουν πράξη την επιθυμία τους, ενισχύοντας την frontline γραμμή τους με έναν πολύπειρο ψηλό.

Την περασμένη σεζόν ο Χόρφορν μέτρησε με την φανέλα των Σέλτικς 9 πόντων, 6.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.