Στους Ουόριορς ο Χόρφορντ

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ολοκλήρωσαν την κίνηση που αναμενόταν από το καλοκαίρι, κάνοντας δικό τους τον Αλ Χόρφορντ με συμβόλαιο μεγαλύτερο του ενός έτους.
Ο 39χρονος σέντερ που έγινε draft το 2007 επιθυμούσε συμβόλαιο μεγαλύτερο του ενός έτους, με τους «πολεμιστές» να κάνουν πράξη την επιθυμία τους, ενισχύοντας την frontline γραμμή τους με έναν πολύπειρο ψηλό.
Την περασμένη σεζόν ο Χόρφορν μέτρησε με την φανέλα των Σέλτικς 9 πόντων, 6.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.
BREAKING: Free agent Al Horford has committed to a multi-year deal with the Golden State Warriors, agent Jason Glushon tells ESPN. After seven of the past nine years in Boston and winning the 2024 title, Horford will enter his 19th NBA season as the Warriors' starting center. pic.twitter.com/xQTv2TjKeF— Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2025