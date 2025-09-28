Τα νέα ολόχρυσα παπούτσια του Ναν εμπνευσμένα από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (pic)

Ο Κέντρικ Ναν παρουσίασε τα νέα ολόχρυσα παπούτσια που θα φορά τη νέα αγωνιστική περίοδο τα οποία είναι εμπνευσμένα από τον «Βασιλιά» του ΝΒΑ, ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν το βράδυ της Τρίτης (30/9, 21:15), με τους «πράσινους» να έχουν ξεκάθαρη στόχευση στην επιστροφή στη κορυφή.

Ο πολυτιμότερος παίκτης της περσινής περιόδυ, Κέντρικ Ναν με post του στο instagram παρουσίασε τα νέα του ολόχρυσα παπούτσια με τα οποία θα αγωνίζεται τη φετινή σεζόν!

Ο σούπερ-σταρ του Παναθηναϊκού, επέλεξε να φορά τα «Uncharted 40k LBJ» της Nike, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και το επίτευγμά του να σπάσει το φράγμα των 40.000 πόντων στην καριέρα του.