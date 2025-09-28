Δρακάκη: «Η Χριστινάκη είναι η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια»

Ο προπονήτρια του Ολυμπιακού Φρόσω Δρακάκη μίλησε για την κατάκτηση του Super Cup από τις «ερυθρόλευκες», ενώ αποθέωσε την Ελεάννα Χριστινάκη λέγοντας ότι είναι η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε καλύτερο ξεκίνημα. Τα κορίτσια δεν σταμάτησαν να παλεύουν στιγμή. Συγχαρητήρια σε όλους, όπως και στον ΠΑΣ Γιάννινα. Είναι σημαντικό για εμάς που στο πρώτο SuperCup πήραμε το τρόπαιο. Δεν σταματήσαμε να παλεύουμε. Το ήθελαν πολύ και επίσης ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που ξέρει να κερδίζει. Τους αξίζει όλο αυτό.

Η Ελεάννα Χριστινάκη είναι πραγματικά η κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια. Σήμερα ήταν καταπληκτική, ασταμάτηση, δουλεύει πάρα πολύ, είναι αντγωνιστική με την έννοια ότι θέλει το καλύτερο και δεν παρατάει καμία φάση. Της αξίζει ο τίτλος της MVP. Ένας τίτλος που ανήκει και στο περσινό τεχνικό επιτελείο, γιατί αυτοί έφεραν την ομάδα εδώ».