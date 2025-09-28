Η μεγάλη αλλαγή στο γήπεδο της Μπασκόνια ενόψει της πρεμιέρας κόντρα στον Ολυμπιακό

Η Μπασκόνια προετοιμάζεται για την πρεμιέρα στην Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους Βάσκους να ανακοινώνουν μια μεγάλη αλλαγή στην «Fernado Buesa Arena» ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στους «ερυθρόλευκους».
Όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα, οι διοικούντες του συλλόγου έχουν εγκαταστήσει εντός του χώρου μία υπερσύγχρονη οθόνη 360 μοιρών, μάρκας LG, προκειμένου να κάνουν την εμπειρία των φιλάθλων τους πιο διασκεδαστική την ώρα των αγώνων της ομάδας τους.
Να σημειώσουμε πως το κλειστό της Μπασκόνια διέθετε ένα υπερσύγχρονο σύστημα που αφορούσε στο οπτικό του θέαμα και πλέον με τη νέα αναβάθμιση δίνει την δυνατότητα στους φίλους της ομάδας να παρακολοθούν καλύτερα την αναμέτρηση μαζί με τα ριπλέι.
📺 El Buesa Arena estrenará su nuevo videomarcador en el pistoletazo de salida de la EuroLeague ante Olympiacoshttps://t.co/esI9E0F2AD— Baskonia (@Baskonia) September 28, 2025
Pantallas Full HD de mayor tamaño, calidad de imagen superior y una experiencia envolvente sin precedentes en una única superficie de 360… pic.twitter.com/omiqaycRI8