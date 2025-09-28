Η μεγάλη αλλαγή στο γήπεδο της Μπασκόνια ενόψει της πρεμιέρας κόντρα στον Ολυμπιακό

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε μια μεγάλη αλλαγή στο γήπεδο της ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό (30/9), με τους διοικούντες του συλλόγου να τοποθετούν μία υπερσύγχρονη οθόνη 360 μοιρών εντός του γηπέδου.

Όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα, οι διοικούντες του συλλόγου έχουν εγκαταστήσει εντός του χώρου μία υπερσύγχρονη οθόνη 360 μοιρών, μάρκας LG, προκειμένου να κάνουν την εμπειρία των φιλάθλων τους πιο διασκεδαστική την ώρα των αγώνων της ομάδας τους.

Να σημειώσουμε πως το κλειστό της Μπασκόνια διέθετε ένα υπερσύγχρονο σύστημα που αφορούσε στο οπτικό του θέαμα και πλέον με τη νέα αναβάθμιση δίνει την δυνατότητα στους φίλους της ομάδας να παρακολοθούν καλύτερα την αναμέτρηση μαζί με τα ριπλέι.