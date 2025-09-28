Οι... τρελές απαιτήσεις που είχε ο Λέοναρντ για να υπογράψει στους Λέικερς

Γνωστά έγιναν τα όσα ζητούσε ο Καουάι Λέοναρντ από τους Λος Άντζελες Λέικερς το 2019 αλλά και η αντίδραση των «Λιμνανθρώπων».

Το 2019 ο Καουάι Λέοναρντ ήταν ελεύθερος και ήταν ελεύθερος να διαλέξει την επόμενη ομάδα του. Οι Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέρθηκαν έντονα για την απόκτησή του, αλλά τελικά κατέληξε στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Σύμφωνα με το «Athletic», ο Λέοναρντ ζητούσε όχι μόνο max deal, αλλά απεριόριστη πρόσβαση σε ιδιωτικό αεροπλάνο, σπίτι, εγγυημένα έσοδα από χορηγούς αλλά και μετοχές της ομάδας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι «Λιμνάνθρωποι» πίσω από κλειστές πόρτες γέλασαν με τα όσα ζητούσε o «Claw».

Θυμίζουμε πως οι «Κλιπς» και ο Λέοναρντ κατηγορούνται για... παράκαμψη κανονισμών και ο οργανισμός είναι έτοιμος να προχωρήσει και δεν «χτίζει» πλέον γύρω από τον 34χρονο.