Δύο προσθήκες και δύο αποχωρήσεις για τους Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε δύο προσθήκες για το καμπ αλλά και σε δύο αποχωρήσεις.

Λίγο πριν αρχίσει το καμπ των Λος Άντζελες Λέικερς ενόψει της νέας σεζόν, οι «Λιμνάνθρωποι» προχώρησαν σε μερικές αλλαγές στο ρόστερ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Άντον Ουότσον και Νέιτ Ουίλιαμς υπέγραψαν συμβόλαια, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Σύμφωνα με τον Λο Μάρεϊ του «The Athletic», οι Λέικερς αποδέσμευσαν τους Τέβιαν Τζόουνς και Έρικ Ντίξον για να ελευθερώσουν δύο θέσεις στο ρόστερ τους. Ωστόσο, και οι δύο αναμένεται να ενταχθούν στους Σάουθ Μπέι Λέικερς, την θυγατρική ομάδα των 17 φορές πρωταθλητών.